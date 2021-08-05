世界球后戴資穎本屆代表中華隊出戰東京奧運，在羽球女單項目奪得銀牌好成績，也寫下台灣在奧運羽毛球女子單打項目的最佳記錄。或許是承受外界期待語壓力過大，總是給人親切印象的戴資穎，心情也受到影響，先是在昨日於IG限時動態PO出一張全黑圖，今(5日)深夜12點多又在IG罕見動怒，PO文反擊網友指教，引發輿論熱議。

到底是什麼文章讓一向好脾氣的戴資穎罕見動怒？原來是有位網友在IG寫下，這次讓人遺憾是賽前被看好奪金的體操選手李智凱與「世界羽球球后」戴資穎，兩位選手最後都拿下銀牌。

戴資穎已將此限時動態刪除。(取自戴資穎IG)

該網友還不客氣地直言，戴資穎在女子單打羽球金牌戰對上「世界排名第2」的陳雨菲，失誤太多，導致這場金牌戰戴資穎表現NG拿下銀牌。網友的這篇評論也讓戴資穎真的生氣了，在IG限時動態回擊，「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」

不僅如此，戴資穎還糾正網友說法，「還有沒有什麼叫做看好奪金，這兩面牌都是突破！」雖然戴資穎很快地就將此則限時動態刪除，仍在PTT論壇引發網友熱烈討論，不少網友為她心疼叫屈，「最不缺的就是出張嘴的」、「說人家情緒控制不好的，有想過她一天可能會看到幾則這種評論嗎？」、「人家銀牌了酸民還想怎樣」。

其實戴資穎承受全台灣人的期待，只差一步就能在奧運摘金，雖然已為台灣寫下台灣在奧運羽毛球女子單打項目的最佳記錄，她心情仍難掩失落，日前才在IG發文坦言比賽結束當下，本來連獎牌都不想看一眼，後來轉念一想，有多少人的幫忙才能拿下這面獎牌，直言盡力了就沒有遺憾，至少她努力過了。