近年來多部小說改編成電視劇蔚為風潮，尤其古裝劇女主角開外掛一路打怪，加上國仇家恨等權謀勵志劇情，粉紅泡泡的愛情故事，女主角成功逆襲，絕對是觀眾追劇首選。由古裝女神孫儷、古力娜扎、迪麗熱巴主演的《羋月傳》、《風起霓裳》、《秦時麗人明月心》將輪流在電視台上映。

被封為「新疆四美」、「新疆維納斯」的古力娜扎與許魏洲主演的《風起霓裳》，改編小說《大唐明月》，娜扎飾演的「庫狄琉璃」傳承了母親一手製衣的好技藝，紡紗、製衣、刺繡都拿得出手，劇中多次和人比賽製衣，可以說是《決戰時裝伸展台》全明星的唐代版。

劇中背景為唐太宗年間，當時與西域的通商，不僅讓胡服傳入唐朝，胡漢通婚革風易俗，而新疆美女古力娜扎飾演的琉璃就是胡人，在劇中的造型就有好幾套裙腰高束款，上襦下裙的唐裝並再罩上「帔」，展現了大唐服飾的溫婉端莊、古韻風姿，連大婚的服裝刺繡都融合敦煌壁畫的顏色，琉璃不愧是「天下第一針」傳人，擁有美貌與服裝設計的能力，若身為現代人，肯定是「時尚教主」了。

古力娜扎剛出道時與迪麗熱巴、佟麗婭、熱依扎並列新疆四美，有著共通的大眼睛、高鼻樑、長睫毛的洋娃娃般混血美貌，但娜扎之前古裝造型總被虧是得罪了服裝師，這次新戲造型女裝扮相靈動美豔、男裝扮相俊俏，終於一雪前恥。《風起霓裳》將於2021年8月11日起，龍華偶像MOD353頻道，平日晚上8點播出。全台首播。