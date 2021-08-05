永慶又傳好成績！永慶房產集團旗下加盟三品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產2021年上半年1月至6月業績大幅成長。永慶房產加盟三品牌全台「總成交金額」突破2600億元，「店總業績」較歷史同期表現成長4成4、突破112億元，「成交件數」突破2.2萬件，「聯賣業績」32億元、有6成的成長率，帶動「單店平均業績」一舉衝破1300萬元，儼然成為成長力道最強的房仲加盟創業平台！

其中又以桃園、新竹、苗栗地區表現特別勇猛，永慶房產加盟三品牌桃竹苗上半年「總成交金額」衝破835億，和去年同期相比成長3成、「店總業績」成長5成、「聯賣業績」飆破7成，而「單店平均業績」更是衝破1700萬元，是全台最高的單店平均業績，拿下「總成交金額」、「店總業績」、「聯賣業績」、「單店平均業績」四冠王寶座，績效領先全台各區，震撼桃竹苗當地同業。

230店深度聯賣打造10億元市場 突破千萬業績店數全台第一

永慶房產加盟三品牌在桃竹苗區市佔率直逼4成，並有超過3600位房仲經紀人服務客戶。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，上半年加盟三品牌在桃竹苗地區新展店突破35店，帶領區域店數突破230店，是市佔第一的房仲品牌。

永慶房產加盟三品牌藉由「品牌力」、「聯賣力」、「科技力」三管齊下展現最強優勢！其中，「團結力量大」的深度聯賣制度，讓消費者享有「一家委託、千店聯賣、萬人銷售」的服務效率，不僅深受加盟店東長的支持，也持續贏得客戶的肯定，創造10億元聯賣業績、年增7成的好成績。

永慶加盟總部更串連系統與科技工具，提供數位轉型所需的實戰資源，不管是店東長、經紀人，只要跟上總部腳步，就可以翻轉逆勢，帶動績效超越過去上限。即使5月、6月碰上疫情三級警戒，永慶加盟總部除了在數位工具上早已超前佈署，更擬定多方營運策略，帶領加盟店降低衝擊，協助業績不斷穩健成長。

2021年上半年桃竹苗區眾多加盟店的店總業績，突破1000萬元業績的店數全台最多，大幅增加6成；突破2000萬元的店數，是去年同期的2倍；業績突破5000萬的店數成長4成，業績達8千萬、9千萬的加盟店更有4家店。

品牌、系統、聯賣三大利器 業績突破過去天花板！

如何在台灣房仲業深耕且永續發展，問過來人就知道！來自全國不動產的張克強店東深有所感地說，選對加盟品牌真很重要，永慶加盟事業發展超過20年，品牌資產驚人。加盟創業有巢氏房屋桃園經國特區加盟店後，他發現「社區專家」的強勢品牌力，在招募人才上輕而易舉，不到2年，團隊從原本20人、已經倍增成長為50人。張克強店東更提及，總部擁有完整後台系統，串聯到行動智能經紀人APP，讓店東長管理方便、即時協助人員，加上線上就可以實境賞屋，更推升經紀人服務效率，帶動今年上半年店總業績突破4600萬元，和去年同期相較成長近3成！

有巢氏房屋桃園經國特區加盟店張克強店東直言，強勢品牌力讓他順利招募人才，不到兩年，團隊從原本20人、已經倍增成長為50人。（圖/有巢氏房屋提供[照片攝於3級警戒前]）

值得一提的是，總部定期提供店東長進修課程，也讓張克強的創業心態更加完整。他分享，今年初永慶總部開設「房仲經營管理師」課程，提到市場未來通膨趨勢與熱錢效應，讓團隊快速擬定經營方向，布局商用不動產，掌握土地、廠房產品，使績效不受疫情三級警戒影響，而且超過一半以上的夥伴都成交。

從自有品牌創業加盟永慶不動產，洪秋蘋店東經營永慶不動產新竹家樂城加盟店和永慶不動產竹北家樂城加盟店績效年年成長！今年上半年2店總業績已達3500萬。洪秋蘋店東說，過去創業只能靠自己，現在有永慶房產集團完善資源當後盾，只要跟著總部走，就能跑贏對手，真的很幸福。

此外，永慶不以房仲第一品牌為自滿，持續以實際行為獲得消費者更多信賴！不僅領先政府推出「實價登錄3.0－提供揭露至門牌的成交行情」，更成功打造永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產深度聯賣，三個品牌的經紀人一起幫客戶找房子、賣房子，成交更快速。洪秋蘋表示，目前聯賣業績占比已超過5成，有了這筆穩定的營運資本，店東長更有餘力帶領經紀人做好服務。

洪秋蘋店東更興奮地說，當集團推出全新加盟品牌「永義房屋」時，他們更只用一個晚上就決定加盟兩間，未來串聯四店、建構經營圈，透過溫度的誠實服務、輔以科技工具，齊心滿足客戶需求。

洪秋蘋店東靠著永慶房產集團的完善資源，今年上半年2店總業績已達3,500萬。（圖/永慶房屋提供[照片攝於3級警戒前]）

集團資源助攻 引進數位服務再創業績高峰

台慶不動產新竹關埔埔頂加盟店店長刁君豪則認為，在竹科帶動之下，新竹地區成屋稀缺、預售屋市場受疫情影響不大，當地購屋需求仍強，加上針對土地、廠房做重點開發，帶動加盟店今年上半年店總業績突破4300萬元，和去年同期相比，成長足足有4成之多！

刁君豪店長更說，永慶加盟總部提供「i行動」系統、「實境找房」等數位工具，讓加盟店可以將戰力發揮到最大化，作業即時有效率。此外，疫情期間正好用來加強店內人員教育訓練，充實最新政策、稅務、土地、坪效計算等專業知識，以期提供最貼近客戶需求的服務。

另外，為了方便客戶宅在家看屋、看土地時能一覽無遺，台慶不動產新竹關埔埔頂加盟店還拍攝專人導覽影片，甚至8成人員都會使用空拍機攝影，精準呈現街廓、物件位置、周邊區域等資訊，獲得好評，成功創造成交機會，帶動店內超過半數夥伴業績突破100萬，更有人已拚出1000萬元業績。

台慶不動產新竹關埔埔頂加盟店店長刁君豪表示，永慶加盟總部提供的數位工具，成功創造成交機會，帶動店內超過半數夥伴業績突破100萬。（圖/台慶不動產提供[照片攝於3級警戒前]）

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。