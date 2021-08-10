大陸影星楊洋日前現身機場時，以圓點造型外套搭配經典素色上衣與長褲，打造機場時尚風格，而他腳下的Hogan H580小羊皮休閒鞋也是焦點，純白色羊皮搭配些許顏色造型設計，可說是最佳機場時裝穿搭，輕鬆又夠引人注目。

而他近日與迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》日前開播，他在劇中的航天研究員身份也展現出他的好氣質，加上他私下穿搭的技巧，相信成為大陸演員男一指日可待。