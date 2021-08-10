楊洋穿上Hogan現身機場 20:002021/08/10 中時 黃唯淯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸影星楊洋日前現身機場時，以圓點造型外套搭配經典素色上衣與長褲，打造機場時尚風格，而他腳下的Hogan H580小羊皮休閒鞋也是焦點。（品牌提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸影星楊洋日前現身機場時，以圓點造型外套搭配經典素色上衣與長褲，打造機場時尚風格，而他腳下的Hogan H580小羊皮休閒鞋也是焦點，純白色羊皮搭配些許顏色造型設計，可說是最佳機場時裝穿搭，輕鬆又夠引人注目。 而他近日與迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》日前開播，他在劇中的航天研究員身份也展現出他的好氣質，加上他私下穿搭的技巧，相信成為大陸演員男一指日可待。 HOGAN H580 小羊皮休閒鞋1萬8300元。（Hogan提供） 東京奧運結束 最後一批代表團返台 廣東擬今年內開通丹霞機場 助粵北融入大灣區 #楊洋 #Hogan #日前 #現身 #機場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 與VISA攜手合作 土銀 擬發麟洋東奧聯名卡 04:102021/08/09 金融．稅務 須與土銀業務策略聯盟 麟洋配代言 財部提B2B解方 04:102021/08/10 金融．稅務 東奧英雄大賞 舉重女神勘比劍聖武藏 麟洋配化身柯南 04:102021/08/10 運動天地 2021年台灣熱氣球嘉年華正式登場 HELLO KITTY及喔熊熱氣球現身池上站台 16:212021/08/10 生活 南京機場破口借鏡 桃園啟動防疫旅館新制 全力防堵Delta病毒 10:182021/08/09 生活 填假個資當按摩師 前北市議員楊實秋之子被訴 15:382021/08/09 社會 揚州疫情大爆發 8官員遭問責 04:102021/08/09 產業財經 新竹竹北東興圳 2期完工景觀再升級 17:032021/08/10 區域情報-新竹 新加坡AA區塊鏈商城正式上線 打造新經濟生態圈 16:202021/08/10 財經 苗縣議會慶東奧 請吃6600份雞排 04:102021/08/10 地方新聞 疫苗助攻 帛琉泡泡詢問度破表 04:102021/08/10 財經焦點 時尚熱門新聞 楊洋穿上Hogan現身機場 - 消費 易胖體質也能瘦！張秀卿鏟肉4招「兩周狂減8kg」 - 時尚 【心理測驗】你適合幾歲談戀愛？測試你的最佳戀愛期！ - 時尚 伴侶很「性福」！情慾最強的4大星座女 - 時尚 蕾菈解開內衣！「水滴奶」胸型被看光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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