「最美博士」許藍方被爆料與已婚男醫搞不倫羅生門，鹹濕對話也遭流出，雖然她連發2則聲明駁斥當小三，並反指男方騷擾，甚至向正宮道歉，但多數網友仍不買帳，對此，「美女律師」李怡貞除了強調最該譴責的永遠是爛男人之外，更直言：「喜歡遊走灰色地帶，就休怪他人事後責怪」。

李怡貞表示若聽到為人夫在外抱怨老婆來取暖討拍，閉嘴是唯一明哲保身的方式，因為別人的老公根本不需要同情跟安慰，真正該被同情的是被可恨之人當成暫時慰藉，甚至是進而利用的自己，但若因為自身寂寞將錯就錯，也得為間接讓別人受的傷負起責任，畢竟玩火本就容易自焚，是否該決斷全在於一念之差，若藉著假公濟私遊走灰色地帶，就休怪他人事後責怪。

對此，網友也對李怡貞一番見解大表贊同，紛紛留言回應：「現實生活中就是有臉皮厚到裝睡假裝沒事不肯離職的無恥女人」、「做錯事認錯並不可恥，可恥是不覺得自己有錯，明知不可為而為之」、「渣男真的都用這套說詞在外面走跳啊」、「最討厭人夫在外説老婆的不是！這種男人得要離的遠遠的，鐵定不是好東西」。

李怡貞昨（10日）收到很多網友私訊，希望她能評論此新聞事件，但她表示一早收到的事實跟報導內容有點不符，加上案子進入侵害配偶權訴訟，暫時不點評此案，不想用平台讓人覺得帶風向而影響訴訟，但不代表被收買或被人說情，接著強調針對情節個案判斷，正宮提告侵害配偶權勝率高。