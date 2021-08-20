大陸女星趙麗穎15年前出道，有一張逆生長的童顏和曼妙身材，最早以《新還珠格格》的晴兒開始受關注，之後主演的《花千骨》、《楚喬傳》和《知否？知否？應是綠肥紅瘦》都是擁有破百億網路播放量的代表作；33歲的趙麗穎和男星馮紹峰結束婚姻後，工作幾乎不間斷，近期流出疑似她準備開拍的新作品定裝照，居然腫一圈還看起來老10歲，和工作室精修美照對比簡直大崩壞。

33歲趙麗穎一直給人滿滿的少女感，工作室微博經常曬出她的劇照或代言美照，近期才PO出她穿著高中制服的模樣，童齡顏值就讓許多人大讚「說她現在是高中生我都信」；而趙麗穎除了在生小孩時休息一段時間外，連離婚後工作都沒停過，戲約不斷，近日微博流出疑似她新作品定裝照，造成網友熱議。

微博流出趙麗穎新作品定裝照，老態又顯胖的模樣嚇壞大票網友。(圖/ 摘自東網)

趙麗穎新作品零修圖定裝照，兩張照都穿著旗袍，髮型相當復古，但令眾人震驚的是，她臉上妝容看得見黑眼圈和魚尾紋，而且臉蛋明顯腫一圈，招牌童顏瞬間像是老了10歲，且滿臉疲態，和平日工作室釋出的精修美照落差甚大。

不少網友被趙麗穎零修圖照片嚇壞，崩潰表示「女神不見了」、「根本崩壞」、「得罪造型師嗎？」、「漂亮學姊怎麼變了」；但她的粉絲也跳出來緩頰，認為是應該是作品角色需求，「說不定女神這次演中年婦女啊」、「是老妝吧，她才33歲不至於老成這樣」。