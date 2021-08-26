大陸微博最近積極整治粉絲圈文化，人氣女星趙麗穎最近因此衰被開刀，因網上流傳她將與王一博合作，引來部分粉絲反對開戰，趙麗穎工作室發表長文呼籲大家冷靜後，仍引來微博官方指控他們「管理不當」，處以禁言15天的處罰，昨(25日)趙麗穎本人親上火線，呼籲過度激進的網友要保持冷靜，獨立思考，學會為自己言行負責。

趙麗穎今年4月和大她9歲「蘭陵王」馮紹峰宣布和平離婚，並強調兩人未來會共同撫養孩子，婚前就是戲劇一姐的趙麗穎，當媽復出後的動態更受到粉絲關注，先前她拍攝《有翡》，從劇本、造型等就引來網友關心評論。近日網上傳出趙麗穎將接拍傅育昆導演的新作《野蠻生長》，搭檔是二度合作的王姓男星，預計9月開機，再度引來熱議。

因管理不當，趙麗穎工作室被微博管理員處罰禁言15天。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

對此，許多粉絲立刻猜到王姓男星就是小趙麗穎10歲的王一博，紛紛反對吐槽兩人沒CP感、姐弟味太重，於是串連抵制兩人合作，並出征開罵《野蠻生長》的劇組及導演，引來微博官方管理員公告呼籲某明星粉絲團需自制，「站方重申，對於飯圈互撕行為堅決採取『零容忍』態度」，點名刪除了「趙某某」這方175個用戶、「王某某」這方75位用戶，並下令禁言「明星趙某某工作室」。

趙麗穎發文。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

眼見事態越趨嚴重，趙麗穎本人昨在個人微博出聲，坦言身為公眾人物因有大家的喜愛支持，更應該給大家積極正面的影響，為此她也深刻反省，強調：「誠懇地希望大家在網絡上文明交流、和諧討論、冷靜發言。保持獨立思考，對自己的言行負責。」希望粉絲不管在網上和現實中多發現生活的美好，以締造良好的網路環境，網友也回應：「想你穎寶，對不起，以後都聽你的，尊重你一切」、「我們不夠理智過於激進，在淨網期間大規模抵制行為造成了極其不好的影響。日後我們一定謹言慎行積極改錯」、「追星的意義不是盲目跟風，而是與藝人一起成長為更好的自己」。