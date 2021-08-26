「補教天后」陳子璇去年與補教天王高國華9年婚姻畫下句點，轉往大陸教育界發展多時的她，透露已經長達2年時間沒返台，但最晚明年農曆年時絕對會回去，至於為何遲遲不回台灣？她也簡單一句話透露原因。

對於許多人詢問她為什麼不回台灣？陳子璇表示雖然回台灣不論從事什麼工作，基本上都不至於太差，但純粹是為了能夠看看更大的世界，接著強調：「同樣的項目，在大陸可以有更大的平台，我就想站得更高，看得更遠」，一句話除了透露對事業的企圖心之外，也道出遲遲沒回台灣發展的主要原因。

陳子璇透露暫時不打算回台的主要原因。（圖／陳子璇臉書）

對此，網友紛紛留言為她打氣：「條條大路通羅馬，相信你不管到那裡都是鵬程萬里，也能找出一條康莊大道」、「挑戰自我不設限，就像老師當初從空服轉任補教一樣」、「為自己的夢想而起飛，能飛更高，看更遠，才值得有更好更大的舞台」、「有廣闊的大海為什麽要留在井底」、「在大陸只怕沒企圖心沒想法，可以發展的空間基本上是沒有天花板的」。

陳子璇日前透露已在當地接種科興第一劑疫苗，更表示明年農曆春節一定會回台灣，擔心：「不回去好像會被除籍？」至於和高國華雖決定離婚，但兩人私下還是好友，坦言雖然一度想挽回，但了解高國華的個性，是說要走就絕對不會再回頭的人，更強調：「分開不一定代表不愛了，我相信這一切都是最好的安排」。