輝瑞／BNT現在是許多人最想施打的疫苗廠牌，永齡基金會創辦人郭台銘日前表示，已向BNT探詢，明年為台灣保留3000萬劑額度的可能性。但指揮中心指揮官陳時中昨天(8/31)卻表示數量太多，疫苗不是不會壞，引起外界議論，有網友分析，其實陳時中背後想說的是，「BNT太多，高端放了會壞」，讓大家驚呼「原來如此，難怪了」。

針對郭台銘指已向BNT公司探詢明年為台灣保留3000萬劑的可能性，陳時中昨天回應，「數量太多，疫苗不是不會壞」，且對於明年疫苗需求，莫德納已經買了2千萬劑、AZ也簽了意願書，3千萬劑BNT也是商談對象之一。

消息一出，立刻引起網友在PTT上討論，BNT太多真的會壞掉嗎？其中有網友發文指出，其實大家沒聽懂陳時中在講什麼，他講話很常省略主詞，而「疫苗太多，疫苗放了會壞」，這句話主詞應該是「BNT疫苗太多，高端疫苗放了會壞」，這樣就知道陳時中在盤算什麼了。

對此，網友紛紛留言：「一語點破，高手」、「哈哈哈 專業」、「你是不是時中肚子裡的蛔蟲？」、「神的話語真難理解」、「你贏了」、「您應該站在手語老師旁邊的」。

根據指揮中心統計，8月23日高端開打接種率為92.8%，24日降至92.4%，25日90.2%，26日87.7%，27日82.6%，28日更慘跌至77.2％，29日第6輪接種結束，數字還在統計中，整體接種報到率為86.53%，截至8月31日高端疫苗庫存量為21.8萬劑。對於高端接種率下降，陳時中曾坦言，可能與發生不良事件，以及BNT疫苗將到來的預期心理有關。