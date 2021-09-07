BNT經過一波三折終於在9月2日來台，中廣董事長趙少康今天表示，這批BNT要到9月22日才給中學生施打，而下周第二批來時已有第一批的檢驗，不要浪費時間。連台積電董事長劉德音也看不下去，催促蔡政府趕快檢驗加速施打。

趙少康質疑，一拖就是20天，蔡政府在這20天中到底都做了些什麼事？檢驗封緘什麼？能不能告訴我們為什麼不能縮短時間？現在大家都害怕Delta病毒，中學開學後學生群聚感染的可能性很高，有了BNT疫苗還不趕快給學生注射，蔡政府欠人民一個解釋。

資深媒體人李艷秋也質疑，目前有一半多的民眾一劑疫苗都沒輪到，另有900萬人在等第二劑；而第二劑的整體施打率是4.17％，但75歲以上長者卻只有1.5％完整接種，變種病毒來襲，如何保護他們？

李艷秋指出，第一劑打莫德納的民眾近380萬，政府已經將第二劑從四周延到十周，最近都陸續到期，他們不能混打其他品牌，再延下去防護力還剩多少？政府曾特別要求一二三類在第一劑之後28天，「儘速」打第二劑，以獲得最好的防護，那非前三類的為什麼就不需要「儘速」接種第二劑？莫德納遲不到貨，政府的因應政策是什麼？

李艷秋質疑，政府非常驕傲地宣佈，目前疫苗到貨超過1200萬劑，提早達標；但是另一個數字顯示，政府購買的AZ＋莫德納，總共1981萬劑，目前到貨577萬劑。很難想像如果沒有他國送、企業捐，現在台灣會是怎樣？

李艷秋也指出，政府買了500萬劑貴森森的國產高端，第一梯有111萬人有意願，完成的人有66.8萬，但是BNT一來，單日只剩504人接種高端，政府有沒有好好檢討一下，到底為什麼？