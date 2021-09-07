新北板橋某幼兒園爆發群聚，累計15人染疫，新北昨晚緊急召開高層應變會議，除提高至強化2級警戒，衛福部長陳時中今(7日)也表示，若新北疫情未控制住，不排除全國升3級警戒。台南市議員謝龍介對陳時中的說法提出質疑，並痛批陳時中是「蒙古大夫」，沒有一套固定標準，「初一十五不一樣」，這樣他寧可相信印度神童和命理師。

謝龍介今天透過連線的方式在政論節目《國民大會》中表示，自己從早上的記者會看到下午，大家都很緊張，哪有誰在陪誰坐牢？之前我們也沒說桃園病毒、華航病毒，但病毒擴散到萬華，就說是萬華病毒，「真噁心」。

謝龍介指出，為何新北市長侯友宜後來會說的那麼軟，人家做到流汗，硬要嫌到流涎，陳時中開記者會說，看新北做得好不好，新北做的好就不用，好像言下之意是如果這次升3級，就是新北的問題，哪有這樣的？

謝龍介直言，照理說要相信科學，但這個部長的表現有如蒙古大夫亂診斷一樣，早晚都不一樣，初一十五不一樣，沒有一套標準，針對不同的縣市就用不同標準，那這樣自己寧可相信阿南德和唐淇雅，就不相信陳時中，明天如果新北繼續擴散，驗出來是Delta，他們會不知道嗎？ 結果今天跟大家說什麼「可能是、還沒確定」，一個指揮官怎麼講這種話？

謝龍介更說，本來大家沒有想看今天的記者會，但因為聽到幼兒園確診，這個2點檔連續劇收視率又提高了，要了解這個病毒很嚴重，如果明天升3級，北部和南部不一樣，很多店家辛苦了幾個月，演看著可以開放內用了，他們還先自律作外帶，自己去新營的時候，有店家向他反映，今天看到電視快哭出來，直言這次如果再升級，就不是只有他們沒飯吃了。

謝龍介坦言，如果是全盤經濟考量，我們也可以體諒指揮官，因為現在不是只有防疫，還有紓困和經濟復甦，因此台積電董事長也出來呼籲趕快打疫苗，因為如果疫情爆發，台積電停工問題就大了，指揮中心如果用心做，我們也不會要教你負責，但也不要推給侯友宜和台北市長柯文哲，這樣不好。