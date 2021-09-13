因簡體字拖延BNT進口？陳時中遭轟獨斷 怒回這句 15:222021/09/13 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因簡體字拖延BNT進口？陳時中遭轟獨斷，怒回不要曲解。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委蔣萬安今天砲轟衛福部長陳時中在疫苗採購上政策反覆、非常獨斷，只因BNT疫苗上有復必泰等簡體字樣，就故意拖延三個月才准進口。陳時中今鄭重澄清，強調絕對沒有因簡體字而拖延BNT進口，要蔣萬安不要隨便曲解。 陳時中表示，從來都沒有因為簡體字而延宕疫苗進口，從這次進來的BNT疫苗即可看到，即便是印有復必泰等相關簡體字樣，我們也是毅然決然讓它進口，絕對沒有拖延之說，這點必須鄭重澄清，外界不要曲解這個情況。 幸運兒變孤兒 第一劑莫德納可混打BNT？陳時中回應了 國高中生填不打BNT能反悔嗎？10大QA出爐 #蔣萬安 #BNT #進口 #簡體字 #復必泰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三接工程毀生態？羅智強曝藻礁慘況：蔡英文背叛她的承諾 13:492021/09/13 政治 議員潘懷宗涉貪 開庭自曝罹攝護腺癌現已「化學去勢」 15:052021/09/13 社會 如果布條上寫的不是「复必泰」 04:102021/09/13 時論廣場 冠狀病毒之父「應思考怎與病毒共存」 指揮中心回應了 14:542021/09/13 生活 王院長跟你談天說地》籠子雞與惻隱之心（王建煊） 08:412021/09/13 海納百川 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件 （五之25） 07:002021/09/13 兩岸史話 台中市議員提案自購疫苗獲議會三讀通過 衛生局：現階段窒礙難行 13:402021/09/13 生活 疫苗接種站進駐板橋社區遭質疑 陳時中：避免感染風險 15:372021/09/13 生活 立委選戰發黑函引藍綠互咬 無黨籍候選人幹部小編遭判刑 11:402021/09/13 社會 救救疫苗孤兒 蔡壁如籲陳時中「放下執念和面子」 09:282021/09/13 政治 大手筆下注要開獎後結清 槓龜男騙彩券行3萬落跑 12:032021/09/13 社會 生活熱門新聞 AZ、BNT及高端最新一輪怎麼打 1圖秒懂接種資格和時間 - 生活 苦等不到第二劑莫德納 他怒「可悲政策」 網揭疫苗消失原因 - 生活 幸運兒變孤兒 第一劑莫德納可混打BNT？陳時中回應了 - 生活 搭飛機時千萬別做這些事 空姐揭最討厭行為：別再戳了 - 生活 氣象質男閃辭 播完颱風天 要去英國念書了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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