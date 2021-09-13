國民黨立委蔣萬安今天砲轟衛福部長陳時中在疫苗採購上政策反覆、非常獨斷，只因BNT疫苗上有復必泰等簡體字樣，就故意拖延三個月才准進口。陳時中今鄭重澄清，強調絕對沒有因簡體字而拖延BNT進口，要蔣萬安不要隨便曲解。

陳時中表示，從來都沒有因為簡體字而延宕疫苗進口，從這次進來的BNT疫苗即可看到，即便是印有復必泰等相關簡體字樣，我們也是毅然決然讓它進口，絕對沒有拖延之說，這點必須鄭重澄清，外界不要曲解這個情況。