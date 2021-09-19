大陸海關突然發布「禁止台灣蓮霧令」，高雄市長陳其邁19日參加在高雄電競館舉辦的六都電競爭霸戰「明星表演賽」時受訪表示，大陸用莫須有的罪名來懲罰台灣農民相當不公平，讓大家不能接受，他已經與農委會主委陳吉仲商討相關配套措施，會全力來協助農民。

陳其邁指出，大陸在中秋節用莫須有的指控，對台灣的農民非常不公平，因為大家都已準備好，而且蓮霧在品質及防疫的把關都非常確實，所以這些舉措已經違反WTO的貿易規範，他對此非常不以為然，而且這個行為對台灣農民而言極為不友善，大陸用莫須有的罪名嚴厲懲罰台灣農民，讓大家都無法接受。

陳其邁表示，相關配套措施已和陳吉仲通過電話，市府會比照鳳梨農作健全產銷的方式，讓農民的蓮霧可以賣到好價格，大家會持續努力來做，而高雄蓮霧在六龜地區或在其他地區耕作面積並沒有那麼大，所以已經和農會聯繫，產期約在年底，會在首選平台或產銷通路來擴大內銷市場，全力幫助農民。