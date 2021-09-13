疫情籠罩，這種防疫的日子，也不知道還要過多久？你是否覺得這一年多來，人跟人的關係變得不太一樣了。你有多久沒幫爸媽生日辦家庭聚會？你姊妹死黨很久沒見面了嗎？別提去年尾牙沒吃、今年公司沒有員工旅遊，就連開個企業月會都提心吊膽，要參加個研討會論壇、看場大型表演、參加婚禮、公祭，凡是人與人群聚的機會，幾乎都不太可能。那這種日子還要持續多久？人與人的關係還會依舊？還是我們即將只記得親朋好友口罩下的臉孔、線上的樣子，只能線上工作與網上情感交流？

曾任職於日本京都醫療少年院、山形大學客座教授，寫過《戀愛這種病》等書的名作家岡田尊司，在《人際過敏症》一書中指出，人不可能不依賴他人而生存，但距離越近，卻就越容易產生各種抗拒。他從心理學與社會學的角度說明，有些人是對任何人都同樣敏感。無論換了多少對象、換了多少間公司，同樣的情形還是一再上演，就算想改變周圍的人也徒勞無功。這種人真正要改善的，是自己的人際過敏症。就是所謂的「刺蝟的兩難」，連最信任的人都要對抗。

這原本是種心理疾病，但新冠疫情持續，許多人或多或少也都產出了如此效應。在群體中感覺格格不入，對他人的寬容度與接受度變低，只要有一點點不妥不安便全盤否定跳開，甚至就連最信任的人都要對抗。疫情已讓我們容易被負面情緒困住，易怒，也無法確實釐清自己的想法，對未來充滿不確定感。但難道我們就要繼續被疫情如此左右下去，不能勇敢一點建立新常態的心理秩序？以及已經艱苦難耐的新社會秩序與新經濟秩序。

岡田尊司說，如何克服人際過敏症？需要區隔事實與推測，停止過度跨大的聯想，意識到他人眼光其實意外的寬鬆不用害怕，建立起情感穩定的依附關係，並透過脫敏練習來克服。

我們對待病毒要謹慎小心，但不必變成相信人性本惡，以為人人有毒。我們看待疫苗要相信科學，但不用陰謀論以為人家要害你，投射出被害妄想症。因為一旦心裡開始抗拒，過程就很難反轉。厭惡或憎恨的感覺一旦成為內心的纖維，必須徹底清除，否則一旦超過極限，那無論再怎麼樣努力也都無法接受了。只要想到人與人要面對面痛苦就會增加，一出門身體就會僵硬、起雞皮疙瘩、覺得不舒服、甚至連腸胃的狀況都會惡化。而我們如今正要掉入這種不正常、壞的病態的開始。

疫情發展的確讓環境不一定安全，但我們沒必要賠上一個不健康的心理，整天過著提心吊膽的日子。要相信社會上一個人無法單獨生存，得珍惜每一個人跟人可以碰面的機會。勇敢去上班，勇敢去上學吧。有一天我們還會在疫情下勇敢去旅遊，勇敢參加宴會聚餐。大家要小心病毒，但千萬要照顧好自己的心靈。不然生存將只是痛苦、孤獨與病態，這種狀況打疫苗也救不了。

（作者為台北市出版公會理事長）