疫情期間各地健身房及縣市運動中心關閉，國民體適能指導員實體課程面臨轉型需求。因應後疫情時代，體育署針對國民體適能指導員，提供免費線上授課精進課程，協助國民體適能指導員轉型升級，增加線上教學課程資訊運用能力與技巧。

為增進全民運動，提升線上課程品質，體育署針對國民體適能指導員線上課程所需具備之職能課程、軟硬體操作、線上課程安排與實體課程教學差異安排研習課程，精進國民體適能指導員線上教學能力，協助體育署推動全民運動政策。

雖是線上教學也要強調與學員即時互動，國民體適能指導員如何透過螢幕指導學員，針對無法至健身房的民眾，提供合適居家課程，甚至為每位學員制定專屬的健身計畫，並透過社群軟體與學員緊密互動，協助學員實現健身目標。

因為在家裡自行訓練所能夠負重的強度，沒辦法與健身房訓練相比，如何在一堂40到50 分鐘的課程，抓住學生注意力並讓他覺得有健身效果且有趣，也是線上備課的差異。

面對後疫情時代的線上課程，已不是單一手機就能滿足學員需求，教練本身軟硬體設備同樣需要精進，因此國民體適能指導員精進課程將於10月7日起每周四開課，凡具有教育部體育署核發之國民體適能指導員證照者，均可免費報名參加，課程內容將透過實際演練與操作，增進體適能指導員線上課程操作技巧，想報名此線上課程，可上網填寫報名表（https://www.surveycake.com/s/A067e）。