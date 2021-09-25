疫情影響下，許多場館被迫關閉或者調整形式，藝術家們也開始思考有什麼利用網路發展新型態藝術的方式。藝術家張碩尹回應時代，展開網路原生的展覽計畫《肥皂》，也藉此探索在公共場館時開時關、資訊過度流竄、現實與虛擬之間邊際逐漸消弭的後疫情時代，展演還可以有什麼存在及與互動方式。

張碩尹以一次大戰期間，英國情治單位刻意放出攻擊德軍的假新聞「肥皂工廠」作為起始點。當時英國在大眾媒體上虛構了德國在森林深處設立秘密工廠，將軍人軀體溶解再製肥皂，以供物資缺乏的德國軍隊使用。結合陰謀論與當時對德國的偏見，在群眾中發酵促使戰爭轉向。

張碩尹在現實中將這個不存在的工廠以現地裝置的方式呈現，以錄像紀錄後隨即銷毀，影像則卻透過互動式網站形式，邀請觀眾探索不同的故事線。張碩尹也請表演者們扮演產製過程中的不同角色，諸如在輸送帶上檢查甫出爐肥皂的工人、沉浮於大型攪拌池中的受難者等，也指涉了資訊被規模化生產，在不同媒體與社交平台恣意流竄狀態。

此外，張碩尹也在萬華的西寧市場，於9月25 、26日舉辦現地活動，他將市場中的一個攤位改造台式賽博格場域，使工廠再度現身於現實世界，藉由這個電子零件售賣交換場域，回應資訊不斷被產製散播的歷史和當今現狀。也探索著後疫情時代，展演還可以有什麼與觀者互動的方式。