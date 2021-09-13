民眾等不到莫德納！醫籲開放「AZ混打」 陳時中：沒有要打得這麼混

莫德納疫苗目前遲遲未到貨，部分長者打完第一劑莫德納已超過10週，卻等不到第二劑，憂心超過12週未打第二劑，保護力會逐漸喪失，是否可混打同樣是mRNA的BNT疫苗，對此指揮中心指揮官陳時中表示，目前mRNA疫苗還未決定開放混打，等莫德納到貨後，會盡快安排給第二劑民眾接種。

國內目前只開放醫護可AZ混打莫德納，是否開放莫德納與BNT混打，以及給民眾AZ混打莫德納，陳時中今天表示，目前施打疫苗「沒有要打的這麼混啦，還是要有一定的規定」，外界專家的各種建議都有，還是要本於相關科學證據與專家建議來做。

陳時中表示，目前還未核准mRNA疫苗混打，主要是因還沒有足夠的科學證據，當然未來若科學證據越來越多，也會希望疫苗能夠混打，這樣運用起來也會更為靈活。並表示未來等莫德納到貨後，會盡快安排給第二劑民眾接種。

陳時中表示，目前BNT規劃是打第一劑，將來會視到貨量開放一部分給混打使用，不過BNT目前規劃是以第一劑為主。

專家諮詢小組成員李秉穎則表示，最近有很多人說應該要衝第二劑疫苗覆蓋率，但台灣目前的疫情狀況，更重要的是戴口罩等防疫政策，而非疫苗施打，不過英國過去認為，只打一劑AZ或BNT所帶來的整體保護力仍超過50%，仍算相當有效的方式。