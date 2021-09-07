幼兒園群聚截至今天累積15名幼童染疫，指揮中心指出，病毒定序上確定不是Alpha，Delta的可能性很大，傾向是Delta。消息一出，批踢踢網友發抖驚喊，麻煩了，「如果是Delta很可怕，如果是Mu的話，我看先囤糧吧」。

新北巿板橋幼兒園爆發群聚感染，幼兒園感染明天定序才出來，對此，陳時中今（7日）在疫情指揮中心記者會上表示，會展開血清抗體調查，釐清感染源，且病毒定序上確定不是Alpha，Delta的可能性很大，傾向是Delta。對於Delta變異株是否潛伏社區已久，陳時中指出，Delta若入侵社區傳播力比較強，會跟過去防疫一樣更加小心。

對此，網友TheoEpstein隨即在批踢踢發文表示，陳時中講，從病毒的基因定序特徵上，可以確定不是Alpha，這個超級麻煩，如果是Delta很可怕，如果是Mu病毒株的話，「我看先囤糧吧」。

網友留言。（圖片摘自批踢踢網頁）

大批網友也在其po文底下留言表示，「不是Alpha，所以呢？」「容我罵個髒話」、「中秋節要到了，一定要穩住阿，特別我們疫苗接種數不夠擋」、「不是Alpha，但目前台灣不就出現過Alpha跟Delta而已」、「Mu是疫苗無效最強，這進來也很麻煩」。

據《中國時報》今報導，目前世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎變異株分成兩大類，第一類是高關注變異病毒株共有4種，包括在英國發現的Alpha、南非Beta、巴西Gamma和印度Delta，另需留意變異病毒株則有5種，分別是發現於多個國家的Eta、美國紐約Iota、印度Kappa、祕魯Lambda和哥倫比亞的Mu。在需要留意變異株裡，Mu在實驗室裡因出現一系列變異，也讓人擔心可能具有免疫逃脫特性，亦即可能對新冠疫苗產生抗藥性，近日在日、韓及香港等地已出現多例Mu輸入個案，而指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞2日證實，台灣已出現首起感染Mu變異株的個案。