新北板橋幼兒園6日爆群聚感染，且預期確診數還會再增加，加上長榮3名機師及機師兒也都確診感染力極強的Delta變異株，使得台灣疫情再度拉警報。對此，資深媒體人李艷秋直言，這波疫情有3個問題讓人感到憂心，對於民進黨現在疫苗政策，她5點現實提醒當權者。

對於台灣現在的疫情發展，李艷秋今（7日）在臉書發文表示，有3個關鍵問題讓人憂心，首先是桃園3名機師確診Delta，機師兒子被傳染，是否已造成學校及社區破口；其次為新北幼兒園群聚已有15人確診，感染源不明，由於陽性率偏高，是否是Delta？幼兒感染會對成長造成什麼影響；最後則是機師打了兩劑AZ，老師接種過一劑莫德納都被突破感染，現在一劑都沒打，以及等不到第二劑的人，如何面對下一波病毒攻勢。

圖為疫苗施打圖，僅為示意圖。（中時資料照）

李艷秋直言，蔡政府最近因為疫苗到貨，以及疫情趨緩，民調滿意度回升，有一半以上的民眾給總統蔡英文及衛福部長陳時中按讚，誠然可喜可賀，但仍要點出幾項現實提醒掌權者：一是目前有很多民眾一劑都沒輪到，還有許多人都在等第二劑；其次為第二劑的整體施打率偏低，她憂心75歲以上長者如何因應變種病毒來襲。

再者，李艷秋指出，第一劑打莫德納的民眾正在等待第二劑，但政府已經將第二劑從四周延到十周，最近都陸續到期，這些民眾不能混打其他品牌，再延下去防護力還剩多少，且莫德納遲不到貨，政府的因應政策是什麼？

李艷秋指出，第四，政府日前曾宣佈，目前疫苗到貨超過1200萬劑，但是若無他國送、企業捐，她很難想像現在台灣會是怎樣；第五則為政府買了500萬劑貴森森的國產高端，但BNT一來，8月31日單日只剩504人接種高端，政府有沒有好好檢討一下，到底為什麼？

最後，李艷秋感嘆，800多條人命警惕台灣，如果提早接種疫苗，他們或許不必犧牲；現在的突破感染警告大家，變種病毒已經侵門踏戶了，疫苗至少可降低重症及住院率，大國在準備打第三劑，她請問，「我們的政府為大家備好最基本的防護罩了嗎？台灣人民對民進黨非常寬厚，請掌權者謙卑、珍惜」！