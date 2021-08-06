高雄市都市計畫委員會6日審議通過鳳山國泰市地重劃區，台糖公司持有6.38公頃的第二種商業區(華泰段11地號等4筆土地)建蔽率調整案，期盼透過建蔽率提高至70％，增加土地開發規畫設計彈性，吸引企業投資，塑造東高雄的新商業核心區域。

主持此次都市計畫委員會的高雄市副市長林欽榮表示，衛武營國家藝術文化中心每年參觀可達約300多萬人次，但面對國家級的城市觀光資源，周邊卻沒有相對應的商業機能服務，導致人潮動能流失，是一件非常可惜的事。

高市府都發局指出，鳳山中城計畫是市長陳其邁對鳳山發展的重要政策，以衛武營國家藝術文化中心為發展核心，積極爭取未來結合國家設計研究院、文策院來南部設分院，形成南部藝文產業聚落的引擎。而綜觀整個鳳山中城的推動，包含未來捷運黃線、建軍站商業區、衛武營特商區與台鐵機廠等空間的城市再生，必須透過大尺度戰略思考格局，整合周邊都市發展計畫，國泰重劃區正是其中重要的一環。

高市府都發局長楊欽富表示，國泰重劃區具有銜接衛武營國家藝術文化中心、承轉大東文化藝術中心、連結鳳山新商業核心到舊城商業核心的都市發展意義，透過打造鳳山藝文特質軸線，作為啟動產業聚落引擎的第一把鑰匙。

高市府都發局說明，國泰路與自由路交叉口的台糖第二種商業區6.38公頃土地，緊鄰捷運橘線鳳山西站及未來黃線Y18站，作為捷運橘線、黃線匯集交會地，具備TOD大眾運輸導向發展優勢，為鳳山近年難得能吸引大型商業設施投資的都市發展機會。

但從2010年重劃工程完成至今，仍招商未果，因此市都委會同意在容積率不變的原則下，藉由提高建蔽率至70％，配合衛武營國家級的觀光發展，為國泰重劃區注入開發動能，突破鳳山現有商業型態框架，發展複合性商業活動設施。