高雄日前受到連續豪大雨侵襲影響，多處傳出積淹水災情，高市府環保局在放晴之日隨即啟動雨後48小孳生源檢查及髒亂點清除工作，出動人機整頓環境、噴藥，積淹水較嚴重的區域更是加強處置，根據統計，近2日共出動161人次，水（熱）噴霧機具31台次。

高雄市長陳其邁12日也特別前往鳳山區中崙國小、國泰里五甲一路與國富路口等病媒蚊指數偏高的區域，視察雨後噴藥消毒情形，並指示環保局雨後應針對各高風險場域，加速病媒蚊防治工作。

高市府環保局長張瑞琿表示，大雨過後再加上夏日高溫是斑蚊最好發的時節，病媒蚊恐在大雨後一周快速大量孳生，今年截至目前，高雄雖然還未出現登革熱本土確診個案，但民眾仍應隨時落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」程序，務必巡檢並加強室內外環境整頓，清除可能積水的容器及各式雜物。

高市府環保局提醒，家中若有水築造景或種植水生植物的缸甕，也可飼養食蚊魚類，以生物防治的方法來避免病媒蚊孳生。