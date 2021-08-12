佔地22公頃環科園區，多年來未見廠商進駐，環保局苦思招商不排除變更使用範圍。（王志偉攝）

耗資8億元打造的鳳林鎮環科園區，至今仍閒置，多次被審計部點名招商與管理未妥當。（王志偉攝）

花蓮縣環保局上個月底招商，盼廠商進駐花蓮鳳林鎮環保科技園區，但耗資8億元打造的環保科技園區，因3年內9度公開招標，其中1次撤銷決標，今年度又被審計部點名招商與管理失當，為此環保局副局長饒慶龍表示，因委外仍需以環保署要求7大環保相關產業為營運項目，今年將會是最後一次上網招標（招商），若仍未獲廠商青睞，將重新檢討並變更使用範圍，轉型活化園區。

耗資8億元規劃的花蓮環保科技園區，面積22公頃，2008年啟用，初期有廠商進駐營運，但因優惠補助停止，3年後廠商全數撤出，花蓮縣環保局嘗試將園區轉型，舉辦低碳休閒專區、規劃花蓮縣環境教育園區，暑假舉辦「花蓮翱翔季」熱氣球活動，且投資水上遊樂設施，仍無法帶動招商成效或轉型契機。

環保局副局長饒慶龍說，環科園區委外，仍需以環保署要求的7大環保相關產業為營運項目，其中也包括太陽光電。今年7月底再次辦招商說明會，環保局朝規劃以「統包」方式委外，整個園區每年約以500萬元上下金額標租，業者需於5年內投資3億元，撥營運回饋金3％，環保局也聽取各廠商意見交流，並安排現地勘查行程，讓廠商更能充分了解現況。

饒慶龍說，針對環區活化與招商問題等，已與環保署溝通並交換意見，今年也將會是最後一次上網招標（招商），如果仍未見成效，將重新檢討並變更園區使用內容，有效活化環科園區。

饒慶龍強調，園區廠房設施每年均編列維護管養經費、也有保全管理，不會有無法使用的情況。在廠商未進駐前，環保局在園區設置2套廚餘高效處理系統，透過分選、瀝水、粉碎、擠壓、攪拌、加入超效的生物還原粉菌種，讓廚餘可在24小時內快速腐熟發酵，轉換為有機肥料土壤改良劑。

他說，最近為了增加廚餘處理量，參考外縣市作法，有兩家業者引進「黑水虻」，黑水虻幼蟲可快速分解去化廚餘，以提高廚餘處理能力，但重要還是呼籲民眾做好分類，同時盡量減少廚餘的產生。