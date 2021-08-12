豐原轉運中心將成為兼顧公共運輸轉乘、停車、商業機能的多功能建築，工程預計今年底完工。（台中市政府提供）

台中市豐原轉運中心暨立體停車場，地下2層為機車停車場，地上5層分別為轉運中心、商場及汽車停車場，即將在今年底落成。市議員陳清龍為民請命說，市府應加速葫蘆墩圳掀蓋二期推動，為豐原市區帶來新的風貌並帶動人潮擴大商業經濟效益，讓豐原真正的「轉運」。

交通局長葉昭甫表示，豐原轉運中心招商也已在進行相關前置作業，將整合公共運輸及停車場使交通更為便捷外，也利用商場創造商機帶動人潮，未來也會召開公聽會廣納地方意見，並辦理招商說明會鼓勵廠商參與，共為豐原製造亮點。

陳清龍指出，豐原區做為水岸花都葫蘆墩圳掀蓋停車配套措施的豐原轉運中心暨立體停車場，即將在今年底落成；屆時可提供汽車301席、機車849席的停車空間，並大幅增加市民與遊客轉乘的便利性，將成為山城地區重要的交通樞紐。隨著立體停車場完工也督促交通局向鐵路局表達鐡路高架橋下的停車場也須儘速完成。

陳清龍說，台中市政府去年將停車服務進行升級，針對市區路外停車格埋設地磁感應，方便市民尋找停車位，並為此感到自豪。卻在同年年底與廠商合約到期後，即放任不管，至今仍沒有運作，令市民感到相當不便。

陳清龍指出，「智慧停車」是建構低碳城市重要的一環，智慧共柱與地磁感應相輔相成，除了方便市民找車位、行動支付繳費更便利亦能夠節省目前人工開單的成本。尤其智慧共柱還有電動車的充電設備，對於未來電動車的推動也是一大便捷之處。

BRT雙節快捷巴士的使用已長達7年之久，車輛早已老舊不堪，排放廢氣、滴漏廢油，嚴重污染環境。陳清龍議員要求，BRT雙節巴士應儘速淘汰，並加速電動公車的推動。

陳清龍說，隨著iBike2.0的站點增加，使用人次想必也會隨之大幅增長，市府補助前30分鐘免費的預算亦會與之俱增，必會造成財政負擔。強烈要求，市府的補助預算一定得有「天花板」的上限，一定要積極要求廠商提出配套的優惠方案回饋給市民。另外，1.0的單車絕不能賤價回收給廠商，可以做為愛心單車，發揮愛心送給需要的弱勢民眾。交通局長葉昭甫表示，1.0單車為市有財產，會再找方法讓其充分運用。

陳清龍指出，觀光旅遊局自2014年推出「大玩台中」APP以來，雖一直都有在更新維護且資訊很全面，但下載數僅14萬人次，可見其推廣力道不足。另，近期即將開跑的台中購物節也有自己的APP；各局處各自做的APP，不僅浪費預算也分散使用人流。陳清龍議員建議，或可將兩個APP進行結合，加上昨日(11日)公布的必比登名單，也可以在APP上成立專區，若再加上五倍券或台中專屬優惠券，就能達到「大玩、大買、大吃，在台中」的目標，只要後續的宣傳到位，那讓旅客暢遊台中完全不是問題。