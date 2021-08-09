網路社群有民眾指出，8日於恆春鎮某民宿住宿時遇到竊案，警方經查發現，是8月8日凌晨2時許，民眾報案稱投宿於恆春鎮民宿，期間發現友人放在房內的現金及皮包、總價值約30萬元竟不翼而飛，恆春警分局接獲報案後立即派員到場採取相關跡證、調閱監視器及查訪相關人等，並依規定受理積極偵辦。

恆春警分局長陳至瑋呼籲，民眾外出旅遊時，現金及相關貴重物品，應隨身攜帶，以避免遭有心人士覬覦，造成財物損失，恆警將積極偵辦，盼能早日將竊嫌繩之於法，以維護恆春良好旅遊環境。