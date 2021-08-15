連日豪大雨爆發災情，台鐵集集支線集集站至車埕站間，14日凌晨爆發土石流衝進南投集集線隧道，約5公尺的軌道遭土石覆蓋，路線中斷，台鐵局拚20日搶通恢復行車。對此，藍委許淑華今早到災區初步勘災，近日將會再邀公路總局和台鐵討論補強作業，有網友看到許淑華的勘災身影，大喊辛苦了。

許淑華今（15日）在臉書發文表示，在台16線集集往水里11公里處，昨日凌晨發生大面積崩塌，造成台16線交通完全阻斷，土石滑落覆蓋鐵軌，往來集集及車埕列車無法運行。

對於豪雨造成水里鄉中正路二段平交道附近邊坡掏空、巨石滾落，嚴重危害附近居民安全，許淑華稱，自己昨日會同相關人員，到上述地點進行初步會勘，並將於近日再邀請公路總局及台鐵討論道路護坡工程補強及集集支線鐵路沿線安全檢查辦法，降低豪雨來臨時災害發生機率。

許多網友都在其PO文底下留言表示，「勘災要注意自身安全」、「苦民所苦，這才是為官之道」、「為地方建設關心，民眾之福，加油」、「美女委員辛苦了」。