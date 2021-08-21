外型亮眼的網紅許允樂，在IG擁有30萬人追蹤的超高人氣，2017年和藝人張兆志結婚後，積極發展事業，不過卻被爆料鞋子聯名和服飾品牌有抄襲嫌疑，事隔兩個月之後，她首度發文道歉，並坦承狀況確實不好。

許允樂在爆發抄襲事件後，神隱一陣子後發長文交代近況，表示對擔心她的人感到抱歉，坦言整個人狀態很不好，雖然儘量試著正常生活、正常運動，但內心還是非常煎熬也很難過，因此這段時間必須與所有人拉開距離，給自己多些空間思考，更道歉：「我的腳步走快了，快到無法照顧所有人的情緒，快到沒有注意身邊所有環節。」

對於「百威虎」因智慧財產權爭議，目前已與插畫家不二馬的委任律師聯繫，至於是否存有侵權，將以司法認定結果為準，但在結果確定前，已暫將系列服飾全數先行下架，也會配合司法調查，至於小白鞋系列的爭議，她表示雖確定沒有侵權，但對於讓消費者產生疑慮，依舊深感抱歉，再與品牌協商決定停售，並全數回收送給需要的國家，希望能把不夠完善的部分，盡所能做最大彌補。

最後，許允樂強調未來無論做什麼，都會更用心更嚴格把關，對於造成長達近兩個月的各種紛擾，也再次跟所有人道歉，對此，網友也紛紛留言打氣：「快擔心死妳了，沒事的！這些都是成長，一定能好好解決，都會過去的」、「心疼妳的用心！辛苦了，好好的沈澱心情，和自己聊聊天吧」。