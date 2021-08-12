歌手林志炫近年將演藝重心移往大陸，日前更宣布加入選秀節目《披荊斬棘的哥哥》，不過卻傳出在錄影現場時，不慎從2公尺高舞台墜落，還一度傳出受傷恐導致骨裂，有網友在微博還原事發經過，表示整個舞台不僅沒有防護設施，底下還放滿鐵板，立刻引起熱議。

有參與節目錄影的網友爆料，當時目睹林志炫墜落舞台過程，更透露舞台底下不僅沒放墊子等防護設施，反倒是放滿了鐵板，光想像就覺得傷勢不輕，不過林志炫跌落舞台後，便迅速從升降台縫隙爬出來，接著又再次返回舞台上，雖然走路一拐一拐，但仍堅持留在舞台上謝幕，還頻頻向觀眾道歉：「對不起，打擾大家」，事後訪問也未特別提及此事，讓網友直言對他好感度大增。

網友還原林志炫跌落舞台事發經過。（圖／微博）

該名網友更表示有評審席老師目擊整個過程，只見林志炫驚覺自己踩空後，著地後墊了一步，似乎想確保讓雙腳先著地，但疑似高度太高沒站穩，導致屁股先跌坐在地上，雖然看似沒什麼大礙，但卻傳出恐怕受傷導致骨裂，讓網友紛紛留言希望一切平安無事。

稍早，林志炫經紀人表示：「沒事啊，他是摔了一下沒錯，但是我們當場就去了當地的醫院做X光，還有核磁共振，醫生確認他骨頭沒有受傷啊，就是有一些肌肉拉傷，所以就復原當中，就像我們一般人摔倒一樣，扭到一樣，沒什麼大事。」