中華職棒日前舉辦選秀會，其中高中應屆畢業球員共計20名獲選，桃園市有平鎮高中5人、大溪高中2人獲得球團指名，佔高中生選秀入選1／3，創桃園史上新高。市府18日邀集獲選球員齊聚平鎮高中，由市長鄭文燦頒發新秀獎盃，恭喜球員在選秀會中雀屏中選。

平鎮高中今年有陳志杰、張翔、董子恩、吳秉恩及張宥鈞等5人入選。另外大溪高中棒球隊2019年才重回木棒組賽事，成軍以來今年首次有球員參加中職選秀，就有鍾玉成、黃鈞麟兩人獲選，也是選秀會上的一大贏家。

除了今年7名應屆球員獲選外，2017年畢業於於平鎮高中的楊孟沅也在今年選秀會脫穎而出，另賴延峰則確定加入合作金庫棒球隊，也是合庫網羅的首位高中生戰力，一同受邀參加這次表揚。同是今年畢業的李灝宇則獲得美職球團青睞，由費城人隊簽下開啟旅外挑戰，市府也邀請他的媽媽林瑀璿代替兒子出席領獎分享榮耀。

平鎮高中球員飲水思源共同捐贈平鎮高中50萬元，大溪高中成軍以來首次參與中職選秀就有2人入選，也捐贈10萬元回饋母校作為用於體育訓練的獎助學金。球員們也獻上簽名球，寫下感恩卡片向師長、教練致謝，大家也說未來會帶著祝福及期許加倍努力，成為桃園之光、台灣之光。