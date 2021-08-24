台中市民去年借閱冊數居全國之冠，借閱總人次達387萬人，其中35至44歲的青壯族群借閱比率最高，為擴大服務市民，市府勞工局與文化局圖書館攜手合作，在市民借書時也提供就業及轉介服務資訊，有就業需求民眾填寫求職登記表後，圖書館協助立即轉介就業服務員就近主動提供就業服務。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕關心市民就業，市府已設置23個就業服務據點，除提供市民「一對一專人」、「一站式」及「客製化」的就業服務，在疫情期間更推動安心即時上工、安穩雇用等計畫，積極為市民解決失業與經濟問題，在疫情趨緩之際，為了讓市民朋友更便利獲得就業服務資訊，積極與文化局所屬台中市立圖書館及45處分館合作，在各區圖書館分館內提供就業快報、求職登記表等資訊。

張大春指出，有就業需求求職者填寫求職登記表，透過圖書館協助立即轉介就業服務員，建立綿密就業服務網路，更能把民眾需要就業資訊在地傳達，充分發揮在地媒合就業量能。

台中市就業服務處表示，為了讓民眾更便利獲取就業服務資訊，今年推動「在地相鄰 就業箱挺」就業服務方案，與里辦公處、社區發展協會、大專院校等單位建立就業宣導與個案服務轉介據點，積極新增台中市立圖書館服務通路，讓前往圖書館借書或自習的二度就業婦女、退休中高齡者、應屆畢業學生更便利獲得就業服務資訊並加以利用，提供更便民的服務。

台中市就業服務處指出，這波疫情期間，台中市就業市場需求雖然有受到部分影響，但仍有許多產業，像是機密機械、紡織、自行車、製造業等企業雇主仍有許多人力需求，持續不定期辦理各類徵才活動及持續開發就業機會。