看好9月開學商機，超商除提供行動電源租借服務外，也與手機商合作推出旗艦新機預購，再贈星巴克兌換卷搶客，滿足學生族多元需求。

全家與共享數位服務平台ChargeSPOT合作，於全台超過800家店舖，鋪設行動電源租借，方便民眾急需用電的補給，因應開學季，明（1日）至9月30日推出點數換電優惠，全家會員可以3420點數，兌換ChargeSPOT 1小時折抵券；此外，「全家行動購」網路商城也推出防疫商品、健康手環等，最低下殺2折，消費累計滿2000回饋200元全家購物金。

「全家行動購」皇家洛克隨身紫外線消毒棒，特價349元。（全家提供）

統一集團與三星策略合作，首賣旗艦折疊Z系列手機，與Galaxy Watch4系列，於7-11 i預購開賣，預購完成可獲最高價值3000元的星巴克兌換卷，與1000元7-11商品卡；另7-11也將行動電源租賃服務，整合在ibon機台內，9月13日起至9月30日，體驗ibon租行動電源服務、輸入「POWER711」序號，享有第1小時半價租借優惠。