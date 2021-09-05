屏東縣多元文化創意市集開辦至今6年，今年首次複製屏東市成功經驗至潮州鎮。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣多元文化創意市集開辦至今6年，今年首次複製屏東市成功經驗至潮州鎮，今天有來自中國、越南、印尼、泰國、馬來西亞、中國內蒙古、加拿大、玻利維亞、緬甸、牙買加、奧地利、日本等12個國家，計29攤，以及居住潮州鎮的埃及何穆老師動員在地舞團共6團到場以表演共襄盛舉，除協助新住民適應在台生活，找到家鄉味，也讓民眾在這裡看到屏東縣的多元文化風貌。

來自中國貴州的黃鳳來台約13年，做得一手好吃的貴州辣，因文化差異來台第5年為能融合在台文化，特調台灣人喜歡的辣度，從獨自一個人到一群新住民姊妹共同推廣來自貴州家鄉味。

而來自速買印尼雜貨店的馮美珍，來台20多年居在潮州鎮泗林社區，她非常開心新住民市集來到潮州鎮，準備印尼各式各樣的生活用品、家鄉美食及小點心等，除了讓印尼朋友一解家鄉味，更讓一般民眾感受印尼的熱情、潮州的溫度。

屏東縣多元文化創意市集開辦至今6年，今年首次複製屏東市成功經驗至潮州鎮。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣多元文化創意市集開辦至今6年，今年首次複製屏東市成功經驗至潮州鎮。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府指出，多元文化市集開辦至今，除增進新住民自我肯定和認同外，也創造具個人特色的品牌，更協助多組國際家庭獲得經濟上的改善，期待9至11月的每月第一周星期日在潮州日式文化園區、以及全年的每月第二周星期日在屏東市孫立人將軍行館，以嶄新的模式讓新住民隨時購得家鄉味。

縣府說，疫情期間許多新住民朋友無法返回母國，這樣的多元文化創意市集同時也能提供新住民一個心靈上的支持平台。