【旅奇傳媒/記者-王政】雖然因為疫情的影響，迫使消費者只能留在國內旅遊，但也因此讓旅客們能更深度認識台灣、感受在地魅力，也使得國民旅遊市場迎來前所未有的高峰。由11家優質旅行社所成立的「總裁假期」，秉持著打造高CP值、又不失質感的旅程，期盼讓旅客即便在自己的家鄉旅遊，也能感受驚豔。繼前波廣受好評的彰投遊程之後，近日最新推出「隱形冠軍、神農之旅」，勢必將國民旅遊市場再推向全新里程碑。

▲南管五重奏的演出。 圖：彰化縣政府／提供

提到對於彰化的印象，許多人應會率先出現農業大縣的印象，雖然象徵著彰化引以為傲的產物豐饒，但也讓許多人因此將其列為旅遊的中繼站，在快速造訪、駛離之下，往往忽略了彰化獨特的特色與魅力。

如同彰化縣長王惠美多次提到的「彰化很有料，過去太低調」，建縣將近300年的彰化，擁有26個鄉鎮，是一個具有豐富的文化資產、人文藝術、自然海景、觀光工廠、休閒農場的城市，不論是品嘗美食、歷史探索、走進自然，或是感受特色人文，在這裡都能盡情領略。

▲彰化新亮點和興青創基地。 圖：彰化縣政府／提供

也因為了解到彰化總是受到旅人們的忽視，「總裁假期」經過長達1年的挖掘，深入彰化的各個鄉鎮之中進行盤點，將一塊塊具有特色卻缺少服務的璞玉進行打磨、擦亮，進而串聯旅遊業者推出「隱形冠軍、神農之旅3天2夜」之旅，讓彰化最純粹的面貌，搭配上精心規劃的服務體驗，讓旅人們走進彰化鄉鎮之中，品味最高規格的款待。

▲深入鹿港小鎮，感受在地的悠久歷史與魅力。 圖：彰化縣政府／提供

堅持不將就 將巧思放在每個細節中

「總裁假期」是由超過數十位旅遊業界總裁級人物，貢獻人生旅遊閱歷與經驗，以專業玩家眼光來包裝遊程，挖掘台灣各地獨特景點丶私房美食丶藝術饗宴。也因為對於產品的堅持，因此在多次踩線、層層篩選之下，終於打造出串聯彰化市、芬園鄉、二林鎮、埔心鄉、田中鎮、鹿港鎮的精華3天之旅。

由於成員們過往都是服務高端市場的業者，因此在認知上更能貼近消費者期盼驚豔、高規格的需求，能將原先便具有特色的旅遊目的地，經過不斷的包裝與品質提升下，進而創造出令消費者感動的旅遊體驗。

如同行程中，為了讓旅客喝上一口好水，總裁假期堅持3天行程中皆安排來自法國的依雲（evian）礦泉水，就連下榻的旅館時，也特別放置同款的瓶裝水，全面比照5星飯店高端房型的規格，目的是希望讓旅客在走訪景點感到口渴時，便能享受到這款富涵豐富礦物質的好水。

不僅如此，當旅客下榻鹿港最知名的飯店時，總裁假期除了升等客房的規格外，更在浴缸旁特別準備的香氛浴鹽，讓旅客能好好泡澡、舒緩一日旅途的疲憊。此外，每一晚旅客所下榻的飯店，總裁假期也都特別蒐羅當地的點心與伴手禮，讓旅客一解口腹之慾之外，也對於當地有更深一層的認識。

【食在彰化】道地與高規格之間完美拿捏

對於旅客而言，食物是記住當地最快的一個途徑，總裁假期從出發的第一天早上，便讓旅客能享受到豐盛的早餐開始，因為接下來的每一頓都會是驚喜。

以二林的晚餐為例，總裁假期特別與在地酒商合作，以生態主廚的精湛料理結合在地食材，佐以西斗地區各家美酒，搭配著月光與一支支佳釀，讓旅人深度認識台灣波爾多的魅力。而在彰化市，則是安排走進知名的路思大園區，在時尚、皮革與一旁農田交錯的美景下，品嘗充滿義式風格的美食。若是想感受在地美味，總裁假期也貼心安排於星級酒店中大啖鹿港小吃宴，讓在地與高規格中完美拿捏。在回程時，還可以享用到社頭最知名的福井食堂鐵路便當，讓旅客的每一頓都在驚嘆中度過。

▲二林將以生態主廚的精湛料理結合在地食材。 圖：彰化縣政府／提供

▲佐以西斗地產各家美酒。 圖：彰化縣政府／提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲嚴選獲得神農獎的食材，讓民眾將能享受到最自然且安心的火鍋料理。 圖：魔菇部落休閒農場／提供

▲路思大園區可說是充滿時尚氛圍的皮革舞台，旅客在此感受義式料理的美味。 記者-王政／攝

【住在彰化】只挑在地最好與最具特色

對於質感格外挑剔的總裁假期，住宿方面同樣堅持不讓步。當抵達鹿港時，將入住2017年開幕、當地首屈一指的5星級服務概念的精品酒店─鹿港永樂酒店，搭配鄰近龍山寺、杉行街、摸乳巷、意樓、九曲巷等知名景點的地理位置優勢，讓旅客輕鬆貼近這座古鎮。

▲國際認證精品酒店夜色絕美。 圖：鹿港永樂酒店／提供

▲寬敞典雅的住宿環境。 圖：鹿港永樂酒店／提供

田中鎮則安排入住當地最知名、自落成以來總是一房難求的田中文旅，總裁假期除了讓旅客下榻最高規格的房型外，更貼心在客房中準備在地伴手禮，飯店也貼心針對總裁假期的貴賓量身訂做在地早餐，讓旅客不用出門就能一次嚐盡周邊鄉鎮的美食。

▲高評價設計旅店。 圖：田中文旅／提供

▲舒適富趣味的房間裝飾。 圖：田中文旅／提供

【玩在彰化】 讓優越的景點成為彰化最佳介紹者

為了讓旅客玩得深度之餘，也能認識彰化的特色，總裁假期在行程規畫上格外嚴格，除了深入各個產業聚落，更堅持要玩得比在地人更深度、獨特。同時，搭配上總裁假期特別邀請的在地文史工作者擔任解說的重要任務，要讓旅客更深度了解彰化的每一個面貌。

除了知名的火車專屬旅館─扇形車庫外，以芬園鄉為例，行程便走進連當地人都不一定熟悉的洪易美術館，低調的外觀往往讓車輛快速駛過，卻忽略了裡面充滿藝術氛圍的精彩作品。而在鹿港小鎮時，則將欣賞到南管五重奏的演出，並且在歷史悠久的龍山寺中演奏，這種僅專屬於總裁假期的服務，絕對是一種另類體驗。

此外，旅客也將搭乘著三輪車深入鹿港小鎮之中，聽著錫雕大師的介紹、捏麵人專家的現場演出，以及在地的鹿港燒職人詳細解說，同時品嘗著行程中一一貼心安排的小點與飲料，絕對讓旅客在最舒適的狀態下汲取知識、認識在地。

▲近距離觀賞大師級作品。 圖：洪易美術館／提供

▲鹿港三輪車漫遊。 圖：鹿港永樂酒店／提供

▲成美文化園區。 記者-王政／攝

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