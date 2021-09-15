蘋果發表會讓不少果迷引頸期盼，這次發表的新品包括四款iPhone13機型，其中iPhone13、13 mini有5種顏色，高階款的13 Pro、13 Pro Max則共4色，然而在功能方面卻是將重點放在照相功能，讓身為果粉的網紅阿滴大失所望，也分析了讓他毫無換機衝動的原因。

阿滴在臉書發文嘆：「看完蘋果的發表會，有種前所未有的失落感」，透露自己從大學碩士時期就加入蘋果行列，「iPhone 4用了好幾年、2017年升級成iPhone X、2019年升級成iPhone 11 Pro」，也坦言到如今，他周遭很多3C產品都是跟蘋果綁在一起。

阿滴指出，前幾年iPhone已經出現一些讓果粉覺得不方便的地方，這次出新機卻沒有改變，他以為至少會增加「指紋解鎖」、「type-c充電」這些基礎功能，但發表會卻都在講相機升級，「說真的一般人哪會需要用iPhone拍電影，真的要拍電影的也不會用iPhone拍」。

阿滴最後也總結這次的換機想法，「要跳安卓又怕麻煩，iPhone 13又買不下去，還是再等明年的14好了」，雖然iPhone13讓他無感，阿滴卻對iPad Mini很有興趣，透露自己應該會入手，貼文一出引來將近2萬人按讚，不少網友都認同阿滴說法，「真的是史上最失望…從頭到尾想睡…跟完超失落」。