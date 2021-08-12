電影《掃毒2：天地對決》在邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉及林嘉欣等主演的鑽石陣容下，2019年上映在全球票房獲近15億港元佳績，而《掃毒3》現正進行拍攝。惟成都環球博納文化傳媒有限公司以《掃毒2》劇本侵權為由，把包括身兼監製的劉德華、以及6家出品方公司告上法庭，提出連帶賠償9999.9999萬元人民幣（下同，約合台幣4.3億元）。

香港經濟日報報導，環球博納起訴文件中聲稱，《掃毒2》與成都環球博納文化傳媒董事長、兼導演苟鈺生（大陸媒體普遍稱「阿生」）在2006年執導電影《完美情人》（優酷視頻發行版本為《春天別戀》）相比，無論人物設置、情節、典型動作等「完全相同」。

《完美情人》人物設置為4個男人的故事：男主角一梁風（苟鈺生飾）、男二丁力、男三警察張強，以及男一、男二曾經共同擁戴的長者姚坤（義父）之間恩怨情仇的故事。

《掃毒2》中人物設置同樣也是男主角一餘順天（劉德華飾）、男二地藏（古天樂飾）、男三警察林正風（苗僑偉飾），以及男一、男二共同擁戴的長者余南（鄭則仕飾）之間恩怨情仇的故事。

苟鈺生日前接受陸媒上游新聞記者採訪時稱，按照香港影片以往經驗，警匪片中「臥底」的真實身份，原本就是警察；但《掃毒2》中卻將「臥底」身份設置為「想做好人卻在黑幫長大的人」，與13年前就在大陸發行的《完美情人》完全一致。

他又舉例，揚言男一與男三第一次見面的場景也高度雷同，都是因為同一位女性才「偶然相遇」，甚至連演員出場順序都一樣：男一與女孩在場，男三後出場，完成二人首次交鋒。

苟鈺生宣稱，在2020年底發現《掃毒2》有侵權嫌疑，於是用了半年多的時間收集證據，目前已將相關證據遞交至法院。

根據環球博納民事起訴狀，原告請求劉德華及6家相關公司停止侵權活動；在新浪網、搜狐網、鳳凰網顯著位置發表經原告認可的公開道歉聲明；連帶賠償原告9999.9999萬元（立案規定的最高賠償金額），並承擔原告為本案支出的合理費用共計60萬元及本案的全部訴訟費用。

對於起訴劉德華是否有蹭熱度之嫌的提問，苟鈺生回應稱，這不是蹭熱度。此外，8月10日，北京知識產權法院證實，已收到環球博納提交的詳細證據，而在稍早前的於7月20日，立案受理此案。