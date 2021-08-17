光鹽公關顧問公司負責人吳子平，曾出書《偷窺公關女王的人脈筆記》，在2017年起，以購買「TVBS」等電視台廣告為由，佯稱替銷售「加拿大精釀啤酒」的優而品公司204萬，2018年佯稱投資「上海哈肯鋪」，再詐騙韋姓負責人50萬。士林地院審結，依詐欺取財罪，判處應執行有期徒刑1年4月，沒收不法所得254萬元，可上訴。

50歲吳子平擔任光鹽公關媒體總監，曾因「洪瑞珍三明治」、「胖達人」爆發企業危機時，處理媒體公關，自詡是危機管理師，曾說「公關除了危機處理、新聞造勢，更需注意風險控管」，此次卻沒替自己做好風險控管。

起訴指出，吳女向優而品公司稱，能幫忙推廣「加拿大黑熊有機咖啡」、「加拿大精釀啤酒」，自2017月3月1日起已投資購買4間電視台廣告、業配，以及進駐好市多上架公關費用，還有其他媒體報導，1年2月以來，韋姓負責人分別匯款15萬到37萬不等。2018年2月，再以投資上海哈肯鋪詐騙50萬元，韋姓負責人察覺異狀，多次詢問廣告上檔時間，吳回答不出來，遭控詐欺罪。

判決指出，吳子平因自己公司經營不善，利用韋姓負責人的信任，詐取其財物，用於個人及光鹽公司資金調度，雖然犯後坦承犯行，但迄今尚未與韋達成和解，賠償損失，詐騙媒體廣告費用判處1年，投資哈肯鋪判處徒刑7月，應執行有期徒刑1年4月，沒收204萬、50萬元不法所得。