台中39歲李姓女子對外佯稱其丈夫是馬禮遜美國學校的家長會委員，可介紹進該校就讀，但每關說1名學生入學需支付28萬元學費、捐贈約21萬元款項，李女還1人分飾多個角色，接連成功詐騙劉姓餐廳老闆、王姓婦人及王姓商人共194多萬元，台中地院依詐欺、偽造文書等罪判她2年刑期。

判決指出，李姓女子於2019年10月間，透過機會與劉姓餐廳老闆閒聊，言語中得知劉希望兒子能進入美國學校就讀，李女便佯稱自己的丈夫是該校家長委員，且張姓表姊在該校擔任董事長特助，有辦法幫助介紹學生進入該校就讀。

劉信以為真，便在李女的指引下加入張女的LINE好友，隔沒多久，李女偽裝為張女與劉聯繫，並佯稱剛好有學生要轉學、將釋出入學名額，張女可透過職務上的關係協助保留此入學名額，但劉必須繳交28萬2400元學費，另須捐款給學校7000元美金、支付仲介傭金15萬元台幣。

劉依照要求共支付64萬4500元台幣給李女偽裝的張女，而李女也偽造該校收據交付劉，李女食髓知味，隔幾日又以同樣手法詐騙另名王姓婦人、劉的好友王姓商人，前後共詐騙3人、得手194萬多元，但之後3人到學校洽談入學事宜時，發現李女都未出現，經詢問學校才知受騙。