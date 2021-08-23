林女以上廁所為由，被人推輪椅離開醫院失聯。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市23日晚間在北屯區崇德路3段，1輛「小鋼砲」的賓士轎車，失控衝撞路邊停放停車格3輛自小客車，隨即翻車，包括肇事賓士車共4車毀損；根據警方調查，44歲林姓女子有3次酒駕紀錄，昨晚肇事後，一再拒絕吹氣酒測，警方實施強制抽血檢測，林女以上廁所為由，被人推輪椅離開醫院失聯，外界傳林女為「要命小方」方敏懿妻子，警方尚在查證中，調閱道路監視器查訪，以釐清案情。

市警第五分局交通分隊長陳彥丞說，22日晚間8時17分獲報，崇德路3段發生車禍事故，駕駛白色賓車的林姓女子，當時沿崇德路3段往松竹路往崇德8路方向行駛，突衝撞路邊3部自小客車，賓士車隨即翻覆。

警方指出，警方到達現場時，林姓女駕駛表示頭昏身體不舒服無法酒測，第五分局在以先行救護傷患再行酒測為原則的前提下，由到場林姓女駕駛的兒子陪同坐上救護車至中國醫藥大學附設醫院就診。目前為防疫期間，醫院人員告知員警無法在診間等候，請員警3小時後再回醫院領取抽血委託書。

市警第五分局表示，林女未抽血被兒子帶離醫院，本案並非屬於刑事訴訟法的現行犯，且屬自撞的交通事故，再加上防疫期間，所以，員警無法在診間全程陪同，但是，為了釐清相關案情，分局已全力動員，調閱道路周邊監視器並持續查訪，要在最短的時間內，找到林女至分局說明細節，以釐清案情。

台中角頭「要命小方」方敏懿，因涉嫌綁架勒贖及強盜案，目前入獄服刑，兒子「小白」繼承父業自組詐騙集團，2016年涉案被警逮捕，2017年又因角頭之子驚傳被擄，至於撞3車的林女是否為外傳的方敏懿妻子，警方稱尚在調查。

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