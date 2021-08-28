大甲警方局於27、28日深夜時段規劃執行防制危險駕車勤務，採封閉式路檢方式對每1部行經車輛實施攔查。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警方局於27、28日深夜時段規劃執行防制危險駕車勤務，採封閉式路檢方式對每1部行經車輛實施攔查。（警方提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區后科路3段日前出現一黑一白改裝車競速噪音擾民，大甲警分局積極調閱相關路口監視器與行車紀錄器清查，白色車主已到案說明，坦承未懸掛車牌與黑車競速，警方除依道路交通管理處罰條例舉發外，並依刑法公共危險罪函送法辦；目前持續追查黑車車主到案說明。

大甲警分局指出，8月21日凌晨1時許，在后里區后科路3段有一黑一白改裝車輛競速飆車，產生噪音擾民，分局非常重視，積極調閱相關路口監視器與行車紀錄器詳細清查過濾，於27日通知白色車主到案說明，車主坦承未懸掛車牌與另一輛黑車競速。

警方本除以道路交通管理處罰條例第12條第1項第7款「未懸掛車牌」、第43條第3項「在道路上競駛」製單舉發外，並依刑法第185條公共危險罪函送檢方偵辦；另一輛競速黑色車輛，將持續清查過濾，追查到案說明。

大甲警分局長吳燕山甫於8月24日就任，非常重視轄區居民的感受，旋即指示加強各項防飆勤務作為，為遏止民眾與青少年集結危險駕車發出噪音，影響居民作息，於27、28日深夜時段規劃執行防制危險駕車勤務，採封閉式路檢方式對每1部行經車輛實施攔查。

針對疑似改裝車輛，錄影蒐證，逐車登記駕駛人資料，只要發現排氣管改裝，不符原廠規定，即依違反道路交通管理處罰條例第16條處900元至1800元罰鍰；另函請環保單位依噪音管制法予以告發，由監理單位要求強制驗車，回復原廠規格。

為提升勤務效能與宣示執法決心，大甲警分局特向台中市警察局交通大隊申請支援夜間機動測速照相設備及大型警用重機車，加強后里地區巡邏守望，絕不容許飆車分子在轄區內飆車競速，還給市民一個安全寧靜的居家環境。

大甲警分局呼籲，依道路交通管理處罰條例規定，在道路上蛇行或以其他危險方式駕車，可處6000元至2萬4000元罰鍰；在道路上競駛、競技者，處3萬元至9萬元罰鍰，並當場禁止駕駛及吊銷駕照，甚至可依刑法公共危險罪處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，民眾千萬不要以身試法。