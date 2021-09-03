花蓮市區林森路、明禮路口，昨晚疑似小客車漏油，油汙遍布路面，行經的機車騎士摔倒受傷。（王志偉翻攝）

花蓮市區林森路、明禮路口，昨晚疑似小客車漏油，油汙遍布路面，2輛機車行經時，因車輛打滑「犁田」，3人受擦挫傷，機車騎士倒臥在路上，直呼有夠衰。花蓮警分局鎖定肇事車量，若事證明確，將依道路交通管理處罰條例開罰，另將檢具行為送環保局依廢棄物清理法裁處。

警方調閱路口監視器，發現昨晚約8時50分，市區林森路直通尚志橋路面，有一道長長油漬，1輛機車剛要上尚志橋前，在大馬路上自摔，大約1分鐘後，接連有機車從明禮路右轉上尚志橋，前一輛機車打滑，幸好機車騎士及時穩住車身，沒有摔倒，但下一秒，這輛機車後方、一輛同樣右轉的機車跟著打滑，兩人連車摔倒大馬路上，所幸多為手腳擦傷，未造成重大事故。

不過警方也為騎士捏把冷汗，如果後方有大型車輛經過，後果可能不堪設想。

花蓮警分局五組組長溫劭瑜說， 2輛機車共3人自摔擦挫傷，立即派員到場處置，管制交通，避免再有人滑倒，也通報救護車將傷者送醫、清潔隊、消防隊等到場處理。

溫劭瑜表示，已鎖定漏油車輛，並通知駕駛人前來說明，若查明確實是該車大量漏油造成危險，可依道路交通管理處罰條例20條，開可罰1800元到3600元，另也會檢具相關事證，函請環保局依廢棄物清理法裁處，可罰1200元以上、6000元以下罰金。