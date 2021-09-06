騎士超狂壓車過彎下秒遭撞飛 機車零件噴散驚悚影像曝光

北宜公路往新店方向昨（5日）發生1起驚悚車禍，1輛機車在1處彎道過彎時疑似車速過快、未算準角度，一路壓車下衝到對向車道，遭到對向轎車迎面撞上，騎士當場被撞飛，機車也被撞得四分五裂、零件四散，後方的機車也遭波及慘摔，場面相當駭人。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前公開1段行車紀錄器影像，1輛行駛在北宜公路某處路段的機車，騎士疑似在過彎時車速過快又壓車，造成過彎後直接衝到對向車道，隨即遭到對向1輛自小客車迎面對撞，騎士當場被拋飛到空中重重著地，而機車也被撞得四分五裂，機身殘骸散至各處。

機車在1處彎道過彎時疑似車速過快、未算準角度，一路壓車下衝到對向車道，遭到對向轎車迎面撞上，騎士當場被撞飛，機車也被撞得四分五裂。（翻攝自YouTube）

而該騎士後方的機車也慘遭波及，機車同樣被撞飛，騎士則摔落地面滾了好幾圈，2輛機車後來都一路拖行好幾公尺，原先遭撞得騎士跌落至對向車道上，迎面還有1輛計程車差點撞上他，還好最後計程車及時剎車，場面相當駭人。

其他網友紛紛留言表示，「技巧不好就別害人了，入彎太快自然就壓不過去了」、「小黃司機真的要去收驚一下，不然又莫名奇妙收到傳票」、「為什麼騎車就是不能好好騎！耍什麼帥！下場真是慘」、「過彎角度沒抓好，撞的慘烈」、「一起下山猴群不孤單」、「入彎點明顯錯誤，導致外拋，害人害己」。