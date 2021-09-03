高雄巿議員黃捷打完高端疫苗後，在服務處收到2封「恐嚇信」，黃捷3日公布信件內容，竟有「陪睡」、「跟他生小孩」等羞辱、恐嚇字眼，黃捷向高市警鳳山分局報案後，警方已將相關證物送往警察局鑑識中心鑑識，目前鎖定一位寄信對象，並派員到台南帶案。

高市警鳳山分局表示，市議員黃捷3日下午報案，警局依程序受理相關證物並送警察局鑑識中心鑑識，另外依卷證資料警分局鎖定一名寄信對象，已派員至台南帶案，犯嫌犯案動機正在釐清當中，警局也要求派出所及警備隊、偵查隊等單位加強簽巡，以維護黃捷的人身及服務處安全。