警方從何姓車手身上查獲現金贓款與手機。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市林姓男子接到詐騙電話，對方假冒電信公司客服催討積欠通話費，又層層轉接假警察、假檢察官，要林男準備上百萬元擔保品，林男察覺有異，向派出所報案，台南市善化警分局8日下午5點埋伏於取贓款地點，當場逮人，將26歲何姓男車手依涉嫌詐欺、洗錢防制法罪嫌移請台南地檢署偵辦。

林姓被害人表示，接獲電信客服人員告知有申請門號且積欠通話費用數萬元，要轉接由台北市警察局偵辦，隨即有另一名男子自稱「黃義民隊長」接手，向被害人詢問相關資料後，告知林男涉及毒品和洗錢案件，要再轉交由檢察官偵辦。

詐騙集團再把電話轉給自稱「黃立維檢察官」者，並告知林男現在列為嫌疑人，如要改列被害人，需提供現金8萬元及黃金約10兩擔保品，林男察覺對方要求不合常理，私下通報警方。

善化警分局接獲報案後，告知林男這是標準詐欺手法，要林男虛應假檢察官要求，把擔保品放在新市區某空地旁無牌照機車腳踏板。26歲何姓車手下午從新竹坐高鐵來台南，又搭計程車到新市區來取贓款，被埋伏警方逮個正著，並從車手身上查獲非法提領現金14萬5000元及手機。