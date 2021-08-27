北市洪姓男子27日上午駕駛裝有多桶瓦斯桶的小貨車，沿三民路102巷要左轉三民路時，與梁姓男子駕駛的計程車發生碰撞，導致小貨車失控撞上人行道上的腳踏車，並差點衝入店面，所幸僅虛驚一場，沒有造成人員傷亡，詳細的肇事原因將待警方調查釐清。
警方調查，小貨車的右前車身與直行的計程車發生碰撞後，失控後衝上騎樓，撞上一輛腳踏車，再碰撞一家藥局店面，還好車上的瓦斯桶沒有釀災，否則後果恐不堪設想。
警方到場，確認兩名駕駛酒測值均為0，將再調閱監視畫面，釐清當時案發經過。
北市洪姓男子27日上午駕駛裝有多桶瓦斯桶的小貨車，沿三民路102巷要左轉三民路時，與梁姓男子駕駛的計程車發生碰撞，導致小貨車失控撞上人行道上的腳踏車，並差點衝入店面，所幸僅虛驚一場，沒有造成人員傷亡，詳細的肇事原因將待警方調查釐清。
警方調查，小貨車的右前車身與直行的計程車發生碰撞後，失控後衝上騎樓，撞上一輛腳踏車，再碰撞一家藥局店面，還好車上的瓦斯桶沒有釀災，否則後果恐不堪設想。
警方到場，確認兩名駕駛酒測值均為0，將再調閱監視畫面，釐清當時案發經過。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。