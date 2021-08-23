23日新加坡官方資料指出，由於全球油價上漲推動，導致電力與天然氣使用成本皆上升，新加坡7月通膨率創兩年多來最大增幅，同時也回到疫前水準。

星國央行較青睞參考指標核心通脹率，7月年增1%，合乎市場預估值。同時，也是從2019年6月以來最高，當時漲幅為1.2%。

至於新加坡的消費者物價指數（CPI），也從6月的年增2.4%，小幅升至7月的2.5%。