《國際經濟》回至疫前水準 星國7月核心通膨創2年多最大 16:512021/08/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 23日新加坡官方資料指出，由於全球油價上漲推動，導致電力與天然氣使用成本皆上升，新加坡7月通膨率創兩年多來最大增幅，同時也回到疫前水準。 星國央行較青睞參考指標核心通脹率，7月年增1%，合乎市場預估值。同時，也是從2019年6月以來最高，當時漲幅為1.2%。 至於新加坡的消費者物價指數（CPI），也從6月的年增2.4%，小幅升至7月的2.5%。 《國際油價》疫情肆虐 原油期貨連續一周收黑 《國際產業》看不到盡頭 車用晶片荒恐持續數年(2-1) #全球 #前水準 #新加坡 #國際經濟 #回至疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》看不到盡頭 車用晶片荒恐持續數年(2-2) 08:372021/08/23 財經 《國際經濟》泰7月出口年增2成 新冠病毒威脅仍在 15:422021/08/23 財經 《傳產》H2房市將復甦 土建融餘額再拚新巔峰 11:442021/08/23 財經 《國際社會》東協疫情仍嚴峻 胡志明全封壓病毒氣焰 15:082021/08/23 財經 《國際經濟》日8月PMI 製造業增速7個月最慢、服務指數15個月最低 10:022021/08/23 財經 《熱門族群》散裝漲停一波波 航運股逐浪強攻 11:102021/08/23 財經 大尺寸面板出貨 群創友達居全球前三 04:102021/08/23 產業．科技 電信三雄 加碼投資衝轉型 04:102021/08/23 產業．科技 陸五大航空 客座率達疫前8成 04:102021/08/23 全球財經 安信建經預測下半年度市場復甦 不動產資金益增 12:272021/08/23 財經 《國際產業》連7跌止步 國際油價大漲逾2％ 12:182021/08/23 財經 財經熱門新聞 台積電加入搶櫃？航運股開始暴衝 他嗨爆：訊號來了 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 外資上船！大掃貨櫃三雄5.7萬張 面板雙虎遭空襲拋售 - 財經 台股漲幅強壓亞股 外資認錯回補142億 - 財經 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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