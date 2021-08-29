CINNO Research在28日發佈2021年7月《中國手機通信產業數據觀察報告》，顯示在大陸國內市場手機銷量排行中，榮耀超越小米和蘋果，在獨立後首次擠進手機月度銷量前三。另外OPPO、vivo仍位居第一、第二，銷量分別為560萬台和530萬台；小米位居第四，銷量為390萬台，排名第五的蘋果銷量300萬台。

根據界面新聞報導，本月中旬，榮耀曾內部發文慶祝7月底的單周市占率達14.6％、重回大陸國內前三。從這份報告來看，獨立後的榮耀在單月數據上穩住了前三。

從華為獨立後，榮耀曾面臨嚴重斷供，在大陸市占率曾一度跌至3％，海外份額目前已經接近0，但隨著供應鏈的恢復，榮耀近期的恢復勢頭明顯提升。

榮耀CEO趙明透露，6月發佈的榮耀50是當前2000至4000元（人民幣，下同）價位段銷量最佳的產品。原因是產品覆蓋面足夠廣，從一線到五線城市都有不錯的反響。

而榮耀在8月中旬推出獨立後的首款旗艦機型Magic3，起步價4599元。趙明表示，榮耀要憑藉Magic系列搶回蘋果拿走的高端市場份額。

但榮耀也面臨著缺貨的難題。趙明在本月的採訪中提到，由於晶片等元器件供應不足，今年無論是榮耀50還是Magic3都會處於整體缺貨狀態。此外，從歷次手機市場單約報告來看，單月銷量受新機發佈和促銷的影響較大，各廠商銷量排名變化也較大。榮耀是否能真正站穩銷量前三，仍然有待觀察。