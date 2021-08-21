「屋漏偏逢連夜雨！」8月25日通車才滿4個月的台中捷運綠線，21日上午於高鐵台中站第二月台發生列車煞車異常無法行駛事件。董事長林志盈說，經自動、手動故障排除無效後，8時起變更運轉模式，九張犁站至高鐵台中站上行軌採單線雙向運轉，班距拉長約為15分鐘；歷經1小時45分障礙排除，9時34分恢復全線正常運轉。

台中捷運公司指出，台中捷運綠線於去年11月16日啟動試營運，11月21日就發生一列電聯車罕見「半永久聯結器軸心斷裂」，18列車全面停駛檢修，暫停試營運。去年12月14日市長盧秀燕宣布取消原定12月19日通車典禮，12月24日台中市府成立「捷運事故審查委員會」。

今年1月14日18輛列車，全面更換升級版軸心，3月10日市長盧秀燕宣布，於3月25日恢復試營運，4月25日正式通車。未料，21日上午7點49分，一班開往高鐵台中站的列車，在高鐵台中站第二月台發生煞車系統故障，自動、手動都無法排除，將於今天收班後才能回北屯機廠檢修。

董事長林志盈指出，因故障列車卡在第二月台動彈不得，綠線暫時改單向通車約1個小時左右。

中捷公司強調，大慶至高鐵站間，包括九張犁、九德、烏日到高鐵台中站，改為公車免費接駁，故障的列車先派另一部車「拖離現場」至高鐵「尾軌」，歷經一小時45分故障全面排除，恢復全線正常運轉。列車發生故障前，旅客均已下車，因此無旅客受到影響。故障原因釐清後，將正式對外宣布。