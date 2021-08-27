啦啦隊女神籃籃表示自己是剛上路一個月的新手駕駛。（TVBS提供）

籃籃與Money錢毅參與《地球黃金線 網路版》「三寶特訓班」單元錄影。（TVBS提供）

籃籃與錢毅展示車上緊急情況使用的高爾夫球竿。(TVBS提供）

「樂天女孩」啦啦隊隊長籃籃（籃靖玟）擁有傲人身材，去年推出個人首本寫真集，深獲廣大粉絲喜愛，因此也有著「啦啦隊女神」的稱號。此次籃籃受邀參與TVBS網路節目《地球黃金線 網路版》錄影，穿著青春洋溢略帶性感裝扮的她，居然是剛上路1個月、個性樂天的新手駕駛，汽車達人Money錢毅將擔任籃籃的貼身駕駛教練、展開特訓，拯救她不佳的駕駛技術。

籃籃駕駛著疫情期間剛買的福斯愛車現身錄影，展示父親用心準備的應急用高爾夫球竿，並與錢毅分享她過去開車上路遇到的各種狀況，包括開車上路卻忘了放手煞車、方向燈與雨刷搞錯分不清，以及撞破爸爸休旅車的車燈等，她更不諱言自己就是大家所說的「馬路三寶」。不過籃籃也有苦惱之處，表示自己最不在行的其實是「路邊停車」，每當在兩線道停車時就會很緊張，深怕影響後方車輛行進，因此求助於錢毅，希望能改善她的停車技術。

想不到籃籃第一次示範停車，就發生車輪輾壓到三角錐的慘況，更令人尷尬的是，後方車格停著一輛要價近300萬的賓士名車，車主一旁看到她拙劣的停車技術，便連忙將愛車駛離至其他車格，突如其來的插曲，讓兩人都大笑不止，錢毅還調侃她以後只要在商家前，駕車前後反覆來回，在台北市都不怕沒人讓車位給她。

經過多次訓練後開上道路駕駛，籃籃實測路邊停車的進步程度，但最後車輪還是壓到停車格線，個性樂天的她看似不在意的自嘲：「因為我是一個線上藝人，車怎麼停都在線上。」讓錢毅聽了面露三條線。本集《地球黃金線 網路版》「三寶特訓班」單元將在27日中午12點30分於「黃金試車組」YouTube頻道、晚9點於「地球黃金線」YouTube頻道、Facebook播出。