橋上3車並排外送騎士遭擠後退 惱羞狂飆上前一路對罵

北市永和橋日前1輛外送機車準備上橋時，因道路縮窄，遭到右方Cuxi女騎士強行貼近，而外送員不願退讓，造成他與左側的機車「3車並排」的恐怖畫面，左側機車一度被逼到騎到雙黃線上，差點被對向車撞，外送騎士最後因太過靠近、車身晃動下退到後方，沒想到他還加速上前與左車理論，2車因此在馬路上一路對罵。

Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1則影片，影片中1名外送員騎車準備上1處橋樑時，疑似因路面縮窄，與他並行的左右2輛車與他越靠越近，但3輛車的騎士誰也不讓誰，導致最左邊的騎士一度行駛在雙黃線上；最後外送員與左車太過接近，車身搖晃之下退到後頭，不過他氣不過遭逼後退，竟再度向前宇左車騎士理論。

影片中該外送員追上前後，開始與對方指指點點，口中疑似念念有詞、叫囂，2車一路緊跟著，最後拍攝的騎士在一處下橋才沒有繼續拍攝下去；影片曝光後，Youtube影片標題戲稱「年輕人就是這樣血氣方剛的，爭贏了有錢賺嗎」。

其他網友則留言說，「好可惜！怎麼沒有停下來打一場架，我最愛看打架了」、「忍一時海闊天空，差不到3分鐘皮肉痛」、「您的餐點在我靈堂桌上」、「真想看後續發展」、「爭贏比命還重要」、「台北新北一堆人這樣騎車啊，同個車道可以從左飄到右在從右飄到左，完全不管安全距離」、「Cuxi女三寶變換車道不看後視鏡要切就切，熊貓被擋硬要卡線超車，勁戰被逼到騎在雙黃線上，對向計程車迎面而來，勁戰的確有火大的理由」。