苗栗縣阿昌清潔庇護工廠目前雇用13位身心障礙朋友。（謝明俊攝）

苗栗縣立委陳超明邀集中油及台糖等2家國營企業為阿昌庇護工廠的愛心衛生紙促銷。（謝明俊攝）

立委陳超明等人親自體驗工廠操作。（謝明俊攝）

立委陳超明等人親自體驗工廠操作。（謝明俊攝）

苗栗縣阿昌庇護工廠的愛心衛紙銷售業績因疫情影響大掉7成。（謝明俊攝）

苗栗縣唯一為身心障礙朋友所成立的阿昌庇護工廠，以銷售愛心衛生紙為主要營收來源，受疫情影響，業績大掉7成，苗栗縣立委陳超明獲悉，特別協請中油及台糖等2家國營企業全力促銷，幫助身障朋友們能安度難關。

阿昌清潔庇護工廠成立於2017年，利用苗栗市小巨蛋體育館內空間設置，專門提供縣內身心障礙朋友一個自食其力的工作機會，主要以包裝衛生紙出售，並兼營外包清潔工作，每包衛生紙提撥1元，提供給縣內獨居長者清潔或送餐等服務，目前服務38位獨居長輩，以1個企業造福2個不同弱勢族群。

據庇護工廠廠長劉詩詣表示，目前工廠內雇用了13位本地身心障礙朋友，每天都自行搭乘公車上下班，工廠輔導人員從最初教導他們如何自行搭公車，到學習包裝衛生紙，看似簡單的一項工作，但對身心障礙朋友卻需花費許多時間來重覆教導練習，經過相當長時間，才讓13名員工駕輕就熟。

庇護工廠輔導13名身心障礙朋友工作上軌道，在許多民眾的支持下，工廠最佳業績達到每個月售出1千箱衛生紙，但從去年疫情出現開始，業績逐步下滑，疫情提升至3級後，更大掉7成，讓工廠維繫運作出現嚴重難關。

2年前，在立委陳超明的居中牽線下，中油桃竹地區的加油站就加入代售庇護工廠衛生紙，近來，庇護工廠營運面臨困境，陳超明獲悉後，立即協調中油及台糖等2家國營企業，透過旗下加油站及便利商店等通路，協助促銷庇護工廠衛生紙。陳超明也請鄉親能前往中油、台糖公司旗下直營加油站，加油加愛心，一同挺弱勢。