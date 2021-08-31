台65線嚴重車禍 小貨車撞大貨車 車頭擠爛駕駛無呼吸 11:012021/08/31 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台65線31日上午發生車禍，一輛小貨車追撞大貨車車斗，警消於現場破獲車體救出受困駕駛。（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台65線快速道路3公里處31日上午9時許，一輛小貨車追撞大貨車，車頭幾乎全毀。（記者爆料網提供） 新北新莊台65線快速道路南下3公里處，今（31日）上午9時許發生一起嚴重車禍，據了解，為一輛小貨車追撞大貨車車斗，小貨車車頭因追撞被擠壓至完全變形。警消獲報後趕往現場，動用工具破壞車體救出駕駛，但小貨車駕駛救出時已無呼吸心跳，目前緊急送往醫院急救，並持續清理事故現場，詳細車禍原因仍待進一步釐清。 國道1南下桃園段4車連環撞 2人受傷一度回堵3公里 太愛天竺鼠車車 他使出軟骨功爬進娃娃機一招得手 #台65 #車禍 #新莊 #台65路況 #即時路況 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 剛過11歲生日 小五女童遭聯結車撞飛亡 家屬控駕駛：冷血不認錯 21:472021/08/30 社會 電子傳產齊揚 台股早盤挑戰季線反壓 09:202021/08/30 財經 鄭茵聲口是心非暗吃回頭草 夜宿劉書宏豪宅褒愛 07:512021/08/31 娛樂 展現個人魅力的微型車 Suzuki Wagon R Smile在日發表 10:262021/08/30 汽車情報-汽車新聞 興達海基領軍 離岸風電國產化 04:102021/08/30 產業．科技 台1線替代道路前置完成 新竹縣府將向中央爭取第1期18億工程經費 16:172021/08/30 生活 第五代 KIA Sportage NQ5 歐規「短軸」規格將於 9／1 發表 台灣市場是否導入備受關注 11:022021/08/30 汽車情報-汽車新聞 桃園同月同日生情侶凌晨自撞電線桿 17歲少女搶救不治 19:242021/08/30 社會 好衰 自強隧道中機車故障 她靠邊「牽車」又被撞噴 09:212021/08/31 社會 聽他們聊天、講幹話超紓壓！10大「閒聊系Podcast」伴你通勤生活不無聊 09:202021/08/31 生活 用路人注意！南市9月起執行3大道安計畫加強執法力度 10:562021/08/31 社會 社會熱門新聞 海軍已婚中校「暈船」偷吃女下士 司令劉志斌震怒記兩大過汰除 - 社會 應召女技巧太好 男客癱軟床上想喘一下結果慘了 - 社會 美魔女為養15歲兒咬牙下海 處女秀一進飯店遭「封鎖貞操」 - 社會 新竹男突遭電影公司告下載盜版 內行人點內幕：千萬別和解 - 社會 夫私藏前女友性愛片自慰 妻暴怒網路公審無罪理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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