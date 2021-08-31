台65線快速道路3公里處31日上午9時許，一輛小貨車追撞大貨車，車頭幾乎全毀。（記者爆料網提供）

新北新莊台65線快速道路南下3公里處，今（31日）上午9時許發生一起嚴重車禍，據了解，為一輛小貨車追撞大貨車車斗，小貨車車頭因追撞被擠壓至完全變形。警消獲報後趕往現場，動用工具破壞車體救出駕駛，但小貨車駕駛救出時已無呼吸心跳，目前緊急送往醫院急救，並持續清理事故現場，詳細車禍原因仍待進一步釐清。